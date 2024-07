Pierre van Hooijdonk begrijpt keuze van UEFA voor Speler van het EK niet

Pierre van Hooijdonk begrijpt keuze voor Rodri als Speler van het EK niet

Rodri is verkozen tot beste speler van het EK 2024. Zondagavond legde de middenvelder van Spanje beslag op het Europees kampioenschap door Engeland in de finale met 2-1 te verslaan. Pierre van Hooijdonk laat direct na afloop in de studio van de NOS weten dat hij de keuze voor Rodri opmerkelijk vindt.

De verdedigende middenvelder van Spanje was basisspeler in het duel met de Engelsen, maar hij kon wegens lichamelijke klachten na de rust niet meer in actie komen. Hij ging desalniettemin aan de haal met de prijs voor de beste speler van het toernooi.

Rafael van der Vaart kan zeker begrijpen dat de keuze op Rodri is gevallen. “Ook vandaag speelde hij weer goed. Iedere keer als er geschoten werd dacht je dat er een verdediger tussenzat, maar dan was Rodri het weer.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tegelijkertijd laat Van Hooijdonk weten dat hij liever een andere ‘Man of the Tournament’ had gezien. “Het is een hele goede speler, maar het is een controlerende middenvelder. Als hij speler van het toernooi wordt, dan is er toch iets niet goed gegaan met de aanvallers.”

“Als het gaat om speler van het toernooi en je moet iemand van Spanje kiezen, dan zou ik uitkomen bij Nico Williams”, aldus Van Hooijdonk, die Spanje overigens de terechte winnaar van het EK vindt.

Rodri is de opvolger van Gianluigi Donnarumma, die op het EK 2020 verkozen werd tot speler van het toernooi. De doelman won toen met Italië na strafschoppen van Engeland.

Dani Olmo is, samen met onder meer Cody Gakpo, gedeeld topscorer van het toernooi geworden. Lamine Yamal heeft de prijs gekregen voor beste jonge speler van het EK.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties