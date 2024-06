Pierre van Hooijdonk baalt van Marco van Basten: ‘Hij richt zijn pijlen al vijf jaar op hem’

Pierre van Hooijdonk neemt het woensdagavond in Studio Fußball op voor Virgil van Dijk. De voormalig aanvaller van Oranje vindt het onterecht dat Marco van Basten doorlopend kritisch is op de aanvoerder van het Nederlands elftal. Van Basten uitte zijn kritiek na afloop van de 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk van dinsdag.

"Van Dijk is de aanvoerder van Oranje. Die moet leiding geven en is uiteindelijk degene die we erop aanspreken", sprak Van Basten dinsdag in Studio Fußball. "Hij moet in dit soort dingen de boel veel beter organiseren. Hij is aanvoerder, de verantwoordelijke man en ook de grote leider van het team. Dan weet je ook dat je dit soort dingen beter moet organiseren."

Van Hooijdonk reageert een dag later op de kritiek van Van Basten. "Ik vind dit veel te makkelijk. Marco's pijlen zijn al vijf jaar gericht op Virgil. Het is jammer dat hij (Van Basten, red.) hier niet bijzit, want dan is het wat makkelijker discussiëren."

Volgens Van Hooijdonk herbergt de huidige Oranje-selectie geen echte leiders. "Dit Oranje heeft geen echte leiders, zoals dat elftal van 1988 bijvoorbeeld wel had", verwijst hij naar het EK dat destijds door het Nederlands elftal werd gewonnen. "Het betekent niet dat je door een band om je arm een leider bent, zoals Ronald Koeman en Ruud Gullit dat waren in 1988."

"We hebben nu een keeper van 21", doelt Van Hooijdonk op Bart Verbruggen. "Nathan Aké heeft een boel ervaring, maar is een heel introverte jongen. Stefan de Vrij en Van Dijk zijn ook niet degenen met de grootste mond."

"En Lutsharel Geertruida, Jerdy Schouten en Joey Veerman hebben maar een paar interlands op hun naam staan. En Xavi Simons is nog steeds zoekende en te jong om de leider te zijn", houdt Van Hooijdonk de aanvallende middenvelder uit de wind.

Van Hooijdonk ziet in Cody Gakpo een potentiële leider. "Op basis van zijn status en kwaliteiten kan dat, maar Gakpo is een hele rustige jongen. En Donyell Malen staat net pas in het elftal. Memphis Depay is de brutaalste, en dat is dan de 'leider'", aldus de vaste analist van duels van Oranje.

