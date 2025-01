Peter Bosz ziet toch nog lichtpuntje ondanks nederlaag PSV: 'Hij was de beste'

Peter Bosz heeft ondanks de nederlaag van PSV tegen PEC Zwolle (3-1) toch nog een lichtpuntje gezien. Volgens de trainer van PSV was Ivan Perisic zaterdag de beste speler aan de kant van de Eindhovenaren.

Filip Krastev zette PEC zaterdag al vroeg op voorsprong in Zwolle. Johan Bakayoko maakte halverwege de eerste helft gelijk, en enkele minuten later miste Luuk de Jong een strafschop. Door goals Krastev en Dylan Vente boekte PEC daarna de overwinning: 3-1.

Dat betekende dat PSV na vorige week al een gelijkspel tegen AZ (2-2) en een zeer moeizame zege op Excelsior in de TOTO KNVB Beker (5-4 na verlenging) nu daadwerkelijk een nederlaag leed. Bosz ziet dan ook dat PSV in een moeilijke fase zit.

“Dat is duidelijk”, aldus de oefenmeester bij ESPN. “Excelsior moeizaam winnen, in de verlenging, tegen AZ een slechte eerste helft en toch nog terug kunnen komen… Als je dan vandaag ook ziet, dat we moeizaam aan het voetballen komen en moeizaam opbouwen, dan zitten we gewoon in een moeilijke fase. Dat moeten we zo snel mogelijk omdraaien.”

“Op een gegeven moment, het is nu de derde wedstrijd, kan het ook wat in het koppie gaan zitten. Dat moet er snel uit. Van mij mag je fouten maken, maar je moet wel laten zien dat je initiatief wil nemen.”

“We krijgen best vaak in beginfases van wedstrijden doelpunten tegen, dat je erachteraan moet”, stipt hij één van de zwakke punten van zijn ploeg aan. “Dat moet beter. Zoals een heleboel andere dingen ook beter moeten, maar dat is er één van.”

Ondanks de nederlaag geeft Bosz desgevraagd aan dat hij wel een lichtpuntje zag bij de Eindhovenaren: Ivan Perisic. “Perisic was de beste”, is de trainer duidelijk.

Komende dinsdag wacht de volgende lastige wedstrijd voor de Eindhovenaren, in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado. “Dat is een wedstrijd die we moeten winnen daar. Dus daar gaan we alles aan doen. En daar hebben we drie dagen voor”, besluit Bosz.