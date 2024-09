Peter Bosz ziet precies waarom PSV in de Champions League tegen Juventus hard faalde

Peter Bosz is logischerwijs niet tevreden met het spel dat PSV op de mat heeft gelegd in de Champions League. De Eindhovenaren verloren kansloos van Juventus (3-1) en dat kwam volgens de trainer door zowel offensief als defensief falen.

“Ik heb tegen de jongens gezegd dat we terecht hebben verloren”, zo vertelt Bosz voor de camera van Ziggo Sport. “Het ligt altijd aan jezelf. Wij waren niet goed genoeg. In balbezit, want we hadden veel onnodig balverlies en we hebben niet gedurfd naar voren gespeeld.”

Bosz ziet ook in defensief opzicht grote problemen. “Ik vond ook wel dat we verdedigend heel veel gaten lieten vallen. We hebben zeker niet goed verdedigd.”

“Ik weet natuurlijk dat wij een aantal spelers opstellen die verdedigen niet als kracht hebben. Dus dan moet je heel vast in balbezit zijn om dat te camoufleren. In Nederland lukt dat goed, maar hier wordt dat afgestraft.”

“Achteraf had ik het niet anders gedaan met de opstelling, want ik heb natuurlijk niet de beschikking over de spelers die ik zou willen. Ik ben ieder geval blij dat ik wat jongens met enige Champions League-ervaring kon inbrengen”, doelt Bosz op Noa Lang en Ismael Saibari.

“Wie verantwoordelijk is voor de nederlaag? In het voetbal zijn er altijd individuele fouten. Ook vandaag. En Veerman? Die vond ik niet goed spelen, daarom haalde ik hem eraf.”

“Ik ben het eens met Marco van Basten dat we vandaag strijdbaarheid misten”, besluit Bosz. “Het was slappe hap, maar je speelt wel Champions League. We stellen ook spelers op die het niet van strijdbaarheid moeten hebben, maar je moet wel een minimum halen. Juventus had die hardheid en gemeenheid wel."