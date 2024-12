Peter Bosz is vlak voor aftrap Stade Brest - PSV plots vol argwaan: 'Ik geloof dat niet!'

Peter Bosz verwacht niet dat Stade Brest daadwerkelijk met vijf verdedigers zal aantreden. De trainer van PSV heeft gezien dat trainer Éric Roy een wedstrijdformulier met vijf verdedigers heeft ingediend bij de UEFA, maar gelooft dat zijn elftal in de praktijk met vier achterin zal staan.

Stade Brest speelt volgens de site van de voetbalorganisatie inderdaad met vijf poppetjes achterop, met van rechts naar links Edimilson Fernandes, Julien le Cardinal, Brendan Chardonnet, Abdoulaye Ndiaye en Massadio Haïdara.

Het suggereert dat de Zuid-Fransen met een mannetje meer centraal achterin aan de aftrap zullen starten. Volgens Boudewijn Zenden, die bij Ziggo Sport te gast is om de wedstrijd van commentaar te voorzien, impliceert dat iets.

Volgens Zenden zal Brest genoegen nemen met een gelijkspel. "Als je de opstelling moet geloven lijkt het erop dat ze voor een punt gaan", stelt hij. Bosz haakt direct in. "Maar ik geloof die opstelling niet."

De 61-jarige trainer legt uit. "Zij zetten het op die manier, 5-4-1, ik heb het ook gezien. Maar ik denk toch dat ze met vier achterop zullen spelen. We zijn voorbereid wanneer ze het niet doen, maar ze hebben eigenlijk altijd met vier achterop gespeeld."

Bosz maakt zich echter geen zorgen als het onvoorziene strijdplan van Roy toch op tafel wordt gelegd. "Wij spelen vaker tegen ploegen met vijf achterop, dus we weten precies wat we moeten doen."

"Of ze dat doen om mij in de war te brengen? Ik weet het niet, misschien staat het wel zo, maar ik geloof dat niet", besluit de oefenmeester, die in de voorhoede heeft gekozen voor Luuk de Jong in plaats van Ricardo Pepi.

Op het middenveld is er nog geen basisplek voor Joey Veerman. De Volendamse middenvelder moet genoegen nemen met een reserverol, terwijl Ismael Saibari, Malik Tillman en controleur Mauro Júnior het middenrif vormen.