Peter Bosz spreekt zich uit over dissonant bij PSV na verlies tegen Ajax: 'Ik herken dit wel een beetje bij hem'

PSV-trainer Peter Bosz herkende zijn ploeg niet in de eerste helft van de topper tegen Ajax. De Eindhovenaren kwamen tot twee keer toe op voorsprong tijdens de kraker in de Johan Cruijff ArenA, maar trokken uiteindelijk aan het kortste eind: 3-2.

“In de eerste helft herkende ik m’n ploeg zeker niet”, vertelt Bosz na afloop van het duel bij ESPN. “In de tweede helft wel. Het lag aan ons, laat dat duidelijk zijn. Ik vond het druk zetten slecht. Twijfel. Gaan we wel door of gaan we niet door? En in balbezit zó slordig, zó veel balverlies, zó’n laag tempo. Dat hebben we normaal niet.”

“In de tweede helft vond ik dat beide zaken beter waren. Toen vond ik dat we de wedstrijd ook in handen namen. We maken een goede goal en moeten zelfs de 1-3 maken. Maar de goals die we weggeven was geen hoogstaand niveau.”

Hoe het kwam dat PSV zo matig voor de dag kwam, weet Bosz ook niet. “Ik weet niet waar het aan lag dat het niet lukte. Je hebt langer rust gehad dan Ajax, het is een topper, je weet wat je op de ranglijst kunt doen als je hier wint…”

Aan de 3-2 van Mika Godts ging een flinke fout van Malik Tillman vooraf. De PSV’er werd met een man in z’n rug aangespeeld door doelman Walter Benítez en leverde de bal vervolgens onder druk in bij Godts. De Belg scoorde vervolgens.

Op de vraag van verslaggever Milan van Dongen of Bosz Tillman ook onherkenbaar vond vanwege die fout, antwoordt de trainer: “Nee, dit herken ik wel een beetje bij hem. Als hij zich niet georiënteerd heeft… Kijk, ik vind dat de keeper hem daar niet moet inspelen. Daar begint het natuurlijk mee. Maar gebeurt dat wél, dan zal hij sneller moeten handelen.”

Al met al raakt Bosz, ondanks de eerste nederlaag van dit Eredivisie-seizoen, niet in paniek. “Het is pas november. We staan gewoon bovenaan”, besluit hij.