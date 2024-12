Peter Bosz schrikt van eigen woorden: 'Ik ga nu niks over scheidsrechters zeggen, maar...'

Peter Bosz heeft vrijdag vooruitgeblikt op de Eredivisie-topper tussen PSV en Feyenoord. Daarbij stond de 61-jarige oefenmeester onder meer stil bij de fitheid van zijn selectie.

Vooral Rick Karsdorp en Johan Bakayoko waren daarbij onderwerp van gesprek. Bosz kon nog niet vertellen of zijn rechtsbuiten en rechtsback mee kunnen doen tegen de Rotterdammers. “Ik kan dat nu nog niet zeggen", gaf de PSV-trainer aan op de persconferentie.

Bosz geeft dan een nadere uitleg over het mogelijke ontbreken van Bakayoko. De jonge Belg kampt met flinke pijn in zijn been, nadat hij bij de spectaculaire comeback tegen Shakhtar Donetsk een behoorlijke trap kreeg te verwerken.

Pedrinho kreeg daarvoor een meer dan verdiende rode kaart. "We moeten kijken hoe het met de pijn in zijn onderbeen zit", zegt Bosz tijdens het perspraatje. "Want daar heeft hij een flinke schop op gehad."

"Een beetje vergelijkbaar met die schop die ik gisteravond (donderdag, red.) op televisie zag", doelt de trainer op de doodschop die Argjend Selimi (VV Eemdijk) tijdens het TOTO KNVB Bekerduel uitdeelde aan Jay Brand (VV Barendrecht).

Selimi liet de bal bij een aanname te ver van de voet liet springen. De nummer 10 van Eemdijk trapte vervolgens vol door op het bovenbeen van Brand, die het uitschreeuwde van de pijn. Bizar genoeg zag scheidsrechter Luuk Timmer er niet eens een overtreding in, maar kende hij een inworp toe.

Bosz keek er vol verbazing naar. "Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan niet beoordelen...", begint de coach, die dan lijkt te beseffen welke kant zijn verhaal op gaat. "Ik ga nu niks over scheidsrechters zeggen, hè", verduidelijkt hij.

"Ik heb niet gezien waar de scheidsrechter stond, maar dit was wel een echte", zegt hij met een van pijn vertrokken gezicht. "Ik hoop dat die jongen er niks aan over heeft gehouden."