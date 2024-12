Peter Bosz onthult opvallend verzoek van Ivan Perisic voor zijn invalbeurt tegen FC Utrecht

Ivan Perisic kwam met een opvallend verzoek voorafgaand aan zijn invalbeurt tegen FC Utrecht, zo onthult Peter Bosz op de persconferentie. De trainer gaat daarnaast onder andere verder in op de afwezigheid van Rick Karsdorp en Mauro Júnior.

“Van Rick (Karsdorp, red.) kreeg ik zaterdag te horen dat hij geblesseerd was. Mauro heb ik wel meegenomen naar het hotel, maar vandaag (zondag, red.) werd duidelijk dat hij niet kon spelen. Daarom moesten we improviseren, maar dat doen we al bijna het hele seizoen”, aldus Bosz.

Door de vele afwezigen moesten verschillende spelers op een andere positie spelen. Zo kwam Perisic binnen de lijnen als rechtsback. De Kroaat had een opvallend verzoek voor zijn invalbeurt, zo vertelt Bosz: “Kan je niet Matteo (Dams, red.) naar rechtsback halen, want ik speel liever links.”

Bosz gaat vervolgens verder in op de met 2-5 gewonnen kraker. “Ik vond dat wij de betere waren en verdiend hebben gewonnen. Wij hebben een topprestatie geleverd.”

“Johan (Bakayoko, red.) en Noa (Lang, red.) namen meer verantwoordelijkheid bij meeverdedigen. Daaraan zag je dat het een echte topper was”, vindt de PSV-trainer.

Guus Til was belangrijk voor PSV met twee doelpunten. De middenvelder hield na afloop voor de camera van ESPN een opvallend interview die de tongen losmaakte op de persconferentie.

Bosz krijgt de vraag voorgelegd of hij overwoog om Til te wisselen. “Ik heb geen moment overwogen om Guus te wisselen, ik weet namelijk wat ik aan hem heb. Ik vind het gewoon een hele goede speler en iedereen was blij voor hem toen hij de 2-5 de kruising in jaste.”

Tot slot wordt de 61-jarige trainer gevraagd naar de beschikbaarheid van de afwezigen tegen FC Twente vrijdag. “Vrijdag is nog te ver weg voor Schouten. Hij zal eerst wat langer moeten meetrainen, net zoals Veerman dat moest. Mauro en Rick zullen wel weer beschikbaar zijn. Daarnaast verwachten we Dest binnenkort weer op de training”, sluit de Apeldoorner af.