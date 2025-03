Peter Bosz moest er na PSV - Arsenal zijn voor één speler in het bijzonder: ‘Hij zat er heel erg mee’

PSV gaat woensdagavond uiterst gemotiveerd de return tegen Arsenal in, zo verzekert trainer Peter Bosz dinsdag op de persconferentie. Niet omdat de ploeg ervan overtuigd is dat de pijnlijke 1-7 nog omgedraaid kan worden, maar wel om sportieve revanche te nemen en te laten zien waartoe het in staat is.

PSV herstelde zich afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (2-1) wel van de midweekse oorwassing in de Champions League. Bosz hoopt dat daarmee de weg omhoog weer kan worden ingezet, en heeft een duidelijke boodschap aan de selectie hoe ze dat tegen Arsenal moeten doorzetten.

“Zoals vorige week wil ik het echt niet meer zien. ‘Durf te voetballen’, dat heb ik de jongens gezegd. Het is heel menselijk wanneer de resultaten uitblijven, dat je je dan gaat verstoppen. Maar dan gaat het van kwaad tot erger. Dat willen we voorkomen. Daar heb ik voor de wedstrijd tegen Heerenveen op gehamerd en dat zal ik nu ook weer doen.”

De trainer realiseert zich wel heel goed dat dat tegen Arsenal niet zo makkelijk zal gaan. “We zullen wel wat minder verdedigend gaan voetballen. Wanneer ik tevreden ben? Als we gewonnen hebben. Dat zou een prestatie van formaat zijn, zeker als je de wedstrijd vorige week hebt gekeken. Maar ik kan ook wel door een uitslag heen kijken.”

Tegen Arsenal zal Bosz desondanks wijzigingen gaan doorvoeren, want de focus ligt nu echt op de Eredivisie. “We willen zo goed mogelijk voor de dag komen in die negen resterende Eredivisie-wedstrijden. Dus daar baseren we voor morgen deels onze keuzes op.”

De 1-7 van vorige week kwam logischerwijs hard binnen bij de spelersgroep van PSV. Eén speler lichtte Bosz echter uit op de persconferentie. “Benítez zat er heel erg mee, met die zeven tegendoelpunten. Volgens mij heeft Arsenal acht keer op doel geschoten, waarvan er dus zeven invlogen. Dat is voor een keeper ook gewoon heel erg frustrerend.”

Bosz begreep zijn teleurstelling en besteedde samen met keeperstrainer Kevin Begois extra aandacht aan de Argentijn. “Ik heb daar niet alleen met hem over gezeten, dat doet Kevin ook. En die koppelt het dan terug aan mij. Maar het is logisch dat het wel iets met hem doet, ja.”