Peter Bosz laat vijftal van PSV drie dagen voor clash met Ajax aantreden tegen Manchester United

Couhaib Driouech, Isaac Babadi, Tygo Land, Richard Ledezma en Fredrik Oppegard zijn met Jong PSV afgereisd naar Engeland, zo meldt het Eindhovens Daglad dinsdag. De beloften van PSV spelen woensdag tegen Manchester United in de Premier League International Cup, een internationaal talententoernooi op Engelse bodem.

Trainer Peter Bosz wil het vijftal ervaring laten opdoen tijdens de ontmoeting met de club van interim-manager Ruud van Nistelrooij. Bovengenoemd regionale krant verwacht dat deze spelers niet hoeven te rekenen op een basisplaats als PSV zaterdag in de Johan Cruijff ArenA aantreedt in de topper tegen Ajax.

Clubwatcher Rik Elfrink verwacht wel dat één of meerdere van deze spelers tegen Ajax als invaller nog van waarde kunnen zijn. Bosz kampt met name op het middenveld met blessures, terwijl Ledezma eerder dit seizoen regelmatig werd gebruikt als rechtsback.

Driouech leek afgelopen zaterdag nog een assist te kunnen bijschrijven, nadat een voorzet van hem werd binnengekopt door de uitblinkende Ricardo Pepi. Later bleek dat de bal via PEC Zwolle-doelman Jesper Schendelaar over de lijn rolde, waardoor Driouech alsnog kon fluiten naar een assist op zijn naam.

Jong PSV hield vier punten over aan de eerste twee wedstrijden in de Premier League International Cup, na een overwinning op Liverpool en een gelijkspel tegen Fulham. Mocht er woensdag worden gewonnen van Manchester United, dan zijn de Eindhovense beloften héél dicht bij een plaats in de knockout-fase van het toernooi.

In de afgelopen twee seizoenen wist Jong PSV de finale van het prestigieuze toernooi te bereiken. In 2023 werd in de eindstrijd afgerekend met Crystal Palace. Jason van Duiven tekende destijds voor het winnende doelpunt in de verlenging van de finale.

Een jaar later stonden PSV en Crystal Palace wederom tegenover elkaar in de finale. De Engelse club nam revanche door ditmaal met 0-1 te winnen van de beloftenploeg uit Eindhoven.