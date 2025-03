Peter Bosz laat Dest starten bij PSV en hakt knoop door over meespelen Saibari

Trainer Peter Bosz van PSV heeft de opstelling voor het uitduel met RKC Waalwijk bekendgemaakt. Onder meer Sergiño Dest, met een eerste basisplaats in bijna een jaar tijd, en Joey Veerman mogen het vanaf het begin laten zien. Jerdy Schouten is vanwege een blessure afwezig en Ismael Saibari begint op de bank. De wedstrijd in het Mandemakers Stadion begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN1.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren, waar de verdediging wordt gevormd door Dest, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia.

Door de afwezigheid van de niet geheel fitte Jerdy Schouten keert Veerman terug in het elftal. Samen met Isaac Babadi en Guus Til staat hij op het middenveld van de Eindhovenaren.

Voorin moet Johan Bakayoko andermaal genoegen nemen met een reserverol. Ivan Perisic krijgt de voorkeur op rechtsbuiten, terwijl Noa Lang op links start en Luuk de Jong in de spits.

Beide ploegen kunnen de punten heel goed gebruiken. PSV kan zich geen puntenverlies meer veroorloven in de strijd om de landstitel, terwijl RKC de punten keihard nodig heeft om niet te degraderen.

Opstelling RKC Waalwijk: Houwen; Al Mayzani, El Yaakoubi, Van Gelderen; Lelieveld, Van de Loo, Margaret, Oukili, Familia-Castillo; Zawada, Ihattaren

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Malacia; Babadi, Veerman, Til; Perisic, De Jong, Lang.