Peter Bosz klaagt over afgekeurde goal PSV, maar beelden geven Makkelie gelijk

Peter Bosz was kort voor het rustsignaal bij FC Utrecht - PSV niet blij met de afgekeurde goal van Malik Tillman, wat de Eindhovenaren de 1-2 zou hebben opgeleverd. De coach van PSV, met muts vanwege de kou in Utrecht, liet duidelijk zijn afkeuring merken over de beslissing van arbiter Danny Makkelie, die advies kreeg van de VAR.

Bosz schudde met zijn hoofd en liep toen het rustsignaal klonk met de nodige ergernis richting de kleedkamer. Teammanager Bas Roorda ging zelfs verhaal halen bij de vierde official, maar daardoor werd de beslissing om de goal af te keuren niet teruggedraaid.

''De voorste is Flamingo, die telt niet mee. Dat is niet Tillman. De volgende is Tillman, en op beeld lijkt hij best wel ruim buitenspel te staan'', zo oordeelt Perez tijdens de rust van de Eredivisie-topper bij ESPN.

ESPN

''De trainers hebben natuurlijk hun eigen Ipad staan, zonder lijnen. Het besef bij de trainers is vaak toch iets anders dan bij de neutrale kijkers'', probeert Perez een oorzaak te vinden voor de boosheid bij Bosz kort voor het rustsignaal.

''En niet de camera ter hoogte van zo'n moment. Het kan ook vertekend zijn'', vult verslaggever Fresia Cousiño Arias aan.

In de beginfase van het duel in De Galgenwaard werd een doelpunt van Ismael Saibari afgekeurd wegens buitenspel, en ook in dit geval werden de beelden eerste geraadpleegd. De voet van verdediger Siebe Horemans leek zich achter het lichaam van Saibari te bevinden, en dat kregen de televisiekijkers in eerste instantie ook te zien.

Met behulp van stilstaand beeld met apart getrokken lijnen leek het er later op dat Saibari wél buitenspel stond op het moment van afwerken. Dat beeld was een fractie van een seconde later stilgezet. De PSV'er tekende niet lang daarna overigens alsnog voor de 0-1 voor de koploper.

Perez velt ook over deze afgekeurde goal een oordeel. ''We moeten vertrouwen hebben in de lijnen. Maar het enige waar ik niet altijd op vertrouw, is de vraag wanneer de bal van de voet is vertrokken. In dit geval gaat het om één centimeter. Misschien wordt daar wel software voor gebruikt om dat te bepalen, dat weet ik niet.''