Peter Bosz: 'Hij haalde dinsdag als één van de weinigen een acceptabel niveau bij het Nederlands elftal'

Peter Bosz vindt dat Noa Lang dinsdagavond één van de weinige uitblinkers van het Nederlands elftal was, in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (1-1). Dat vertelt de trainer van PSV vrijdagmiddag op de persconferentie van PSV.

Lang stond dinsdag voor het eerst in bijna anderhalf jaar weer in de basis van een interland van Nederland. In de 24ste minuut gaf hij de assist op de 0-1 van Brian Brobbey.

“Ik vond Noa bij Oranje op dat bagger veld één van de weinigen die nog een acceptabel niveau haalde”, blikt Bosz vrijdag terug. “Het zijn echt goede spelers, maar op zo'n veld spelen is echt moeilijk.”

Lang had het afgelopen jaar last van flink wat blessureleed. Mede daardoor hoopte Bosz dat hem bij het Nederlands elftal niks zou overkomen.

“Ik zat te kijken of hij na de rust nog terug zou komen. Dat kwam hij. Toen zag ik gelukkig in de zestigste minuut dat er twee wissels klaarstonden, maar toen ging Justin Kluivert eraf. Dus ik was wel blij dat hij in de 75ste minuut uiteindelijk toch van het veld ging”, aldus de trainer van PSV.

“Dat had ook met het veld te maken, want dat was echt een slecht veld. Op zo’n slecht veld is het met name voor je spieren heel zwaar met het afzetten en afremmen. Dus ik was blij dat hij niet de volledige negentig hoefde vol te maken.”

Op de vraag of Bosz eigenlijk liever had gehad dat Lang eerder werd gewisseld, reageert hij: “Dat is niet aan mij, dat is aan Ronald (Koeman, red.). Hij is de bondscoach. Ik heb Ronald daarna nog gesproken, en hij vertelde dat ze het goed gemonitord hebben. En ze hebben het ook met Noa besproken. Dus daar wordt goed naar gekeken.”