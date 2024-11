Peter Bosz heeft grote verrassing in petto bij PSV voor Champions League-duel met Girona

PSV-trainer Peter Bosz voert twee wijzigingen door in zijn opstelling voor het Champions League-duel met Girona. De niet speelgerechtigde Ivan Perisic wordt op de rechtsbuitenpositie vervangen door Johan Bakayoko, terwijl Mauro Júnior verrassenderwijs op het middenveld speelt in plaats van Ismael Saibari. De aftrap in het Philips Stadion is om 18:45 uur. Ziggo Sport zendt de wedstrijd live uit.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Het hart van de defensie wordt gevormd door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli. Rick Karsdorp (rechts) en Matteo Dams (links) zijn de vleugelverdedigers van dienst.

Op het middenveld vinden er evenmin wijzigingen plaats ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Ajax (3-2). Malik Tillman, die het zaterdag moeilijk had in Amsterdam, blijft staan. Guus Til is de nummer 10, terwijl Saibari geslachtofferd wordt. Laatstgenoemde wordt vervangen door Mauro Júnior.

Voorin staat aanvoerder Luuk de Jong in de spits. Noa Lang staat linksbuiten, terwijl Bakayoko op rechts de vervanger is van Perisic. Bosz kan geen beroep doen op Joey Veerman, Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sergiño Dest en Hirving Lozano.

Girona staat in de Champions League op drie punten na drie duels. Na nederlagen tegen Paris Saint-Germain (1-0) en Feyenoord (2-3) werd in de afgelopen speelronde afgerekend met Slovan Bratislava (2-0). Bosz is op zijn hoede voor de Catalanen, die één punt meer hebben dan PSV.

“Het is een goede ploeg. Vorig seizoen hadden ze een goed team en waren ze erg consistent. Dat is dit seizoen wel iets minder, maar dat komt ook door de verplichtingen die ze hebben in de Champions League. Het eerste waar ik aan denk bij Girona is goed voetbal.”

“Ik verwacht een wedstrijd op heel hoog niveau, ze hebben veel kwaliteit. Ze willen de bal hebben, dominant zijn en via goed positiespel naar voren spelen. Als twee teams die willen voetballen tegenover elkaar staan, levert dat over het algemeen leuke wedstrijden op.”

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling Girona: n.n.b.