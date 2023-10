Peter Bosz heeft enkele verrassingen in huis en zet Lozano op de bank

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 19:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:06

De opstelling van PSV voor het duel met Sevilla is bekend. In de jacht op de eerste driepunter in de Champions League dit seizoen heeft trainer Peter Bosz een basisplaats in huis voor Johan Bakayoko, die de voorkeur krijgt boven Hirving Lozano.

Jerdy Schouten is fit genoeg om te spelen en verschijnt in de basis aan de aftrap. André Ramalho wordt in het centrum van de defensie verkozen boven Armel Bella-Kotchap. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Net als in de wedstrijd tegen Arsenal kiest Bosz voor Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links) als zijn backs. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Ramalho en Olivier Boscagli, waardoor Bella-Kotchap op de bank zit. Op het middenveld staan Schouten en Joey Veerman achter nummer 10 Tillman. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links). Lozano begint op de bank.

PSV is in de Eredivisie nog altijd foutloos, al bleek Arsenal in de openingswedstrijd van de groepsfase een maat of twee te groot (4-0). Vorig seizoen won PSV in het eigen Philips Stadion in de Europa League met 2-0 van Sevilla, al was dat na de 3-0 oorwassing in Andalusië niet genoeg om uitschakeling te voorkomen.

Sevilla staat slechts 15de in LaLiga, al verloor de ploeg afgelopen weekend pas na een eigen doelpunt van Sergio Ramos met 1-0 van FC Barcelona. "We gaan knallen, maar spelen tegen een veelzijdige ploeg met veel ervaring", werd Bosz op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Een ploeg ook die durft te voetballen, hebben we afgelopen weekend gezien tegen FC Barcelona."

Voor De Jong wordt het een speciaal duel. De aanvaller, die in blakende vorm verkeert, speelde 94 duels voor Sevilla, waarmee hij de Europa League won. "Ik kreeg direct berichtjes vanuit die hoek”, vertelt hij over het moment dat de loting bekend werd. "Ik zie hier echt wel kansen voor ons, maar wij zullen op en top gefocust en geconcentreerd moeten zijn. Zij hebben de kwaliteiten om dingen af te straffen die bij ons niet goed gaan.”

Sevilla-trainer José Luis Mendilibar kijkt uit naar het treffen in Eindhoven, de stad waar de club in 2006 de eerste van zijn zeven Europa League-bekers won. "Stap voor stap worden we beter en dat betekent dat de resultaten snel zullen volgen. Het wordt een lastige wedstrijd voor beide ploegen."

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling Sevilla: Nyland; Jesus Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa; Lukebakio, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos.