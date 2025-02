Peter Bosz antwoordt heel duidelijk op de vraag of het crisis is bij PSV

Peter Bosz wil nog altijd niet spreken over een crisis bij PSV, zo laat de trainer blijken op een persconferentie in aanloop naar het duel met Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Echter is Bosz zich er wel van bewust hoe belangrijk het duel van zaterdag is met het oog op de ranglijst, al kan hij opnieuw niet beschikken over een aantal belangrijke namen.

Net als woensdag in het verloren bekerduel met Go Ahead Eagles (1-2) is Mauro Júnior er niet bij. Zijn afwezigheid is enigszins opmerkelijk, daar Bosz woensdag nog verklaarde dat het niets ernstigs was. Nu wordt er de voorkeur gegeven aan het klaarstomen van de Braziliaan voor de Champions League-ontmoeting met Arsenal van komende dinsdag.

“Ik hoop dat hij dat haalt. Je bent nu al snel twee duels weg als je iets lichts hebt”, aldus Bosz, die ook Malik Tillman, Ricardo Pepi Sergiño Dest en Esmir Bajraktarevic moet missen. Vervolgens wordt de trainer gevraagd of het crisis is in Eindhoven.

“Het is maar net de naam die je eraan wil geven, maar ik spreek niet van een crisis. Bij een crisis heb ik het idee dat je niet weet wat je doet en dat iedereen maar gillend in de rondte loopt. Dat is natuurlijk niet het geval.”

Bosz is desondanks kritisch op de huidige prestaties van PSV. “Wij presteren niet wat je van PSV mag verwachten. Wij hadden die bekerfinale moeten halen. We beseffen ons dondersgoed dat deze wedstrijd ook weer ontzettend belangrijk is.”

“Als jij er een crisissfeer aan wil hangen, dan moet je dat zeker doen, maar ik doe dat niet”, richt Bosz zich tot Jeroen Kapteijns van De Telegraaf, die de vraag stelde. “Wij moeten gewoon onze kop erbij houden en presteren. Dat is waar ik me mee probeer bezig te houden.”

PSV treft Go Ahead Eagles dus voor de tweede keer in vier dagen. Er moet gewonnen worden om de achterstand op koploper Ajax niet verder op te laten lopen. “Ik probeer er op mijn manier alles aan te doen en ik ben nog lang niet uitgedacht”, aldus Bosz. “Honger mag echter nooit het probleem zijn”, doelt hij op de uitspraken van Guus Til na afloop van de bekerzeperd.