Perspectief voor Ryan Gravenberch? Transfertarget wijst aanbod Liverpool af

Martín Zubimendi heeft toch besloten bij Real Sociedad te blijven, zo meldt Fabrizio Romano. De middenvelder wees eerder al aanbiedingen van onder meer Bayern München en Arsenal af en heeft nu ook het aanbod van Liverpool geweigerd. Zodoende lijkt er een kans te ontstaan op het middenveld voor Ryan Gravenberch.

Zubimendi genoot deze zomer volop interesse van verschillende topclubs. Liverpool bereikte zelfs een akkoord met Real Sociedad over de overgang van de 25-jarige controleur, maar hij heeft nu zelf bedankt voor het aanbod.

Zubimendi gold bij Liverpool als het absolute toptarget voor de nummer 6-positie en The Reds waren zelfs bereid zijn afkoopsom van 60 miljoen euro te betalen. Ook hadden de Engelsen een veel beter contract klaarliggen dan Real Sociedad hem aan kon bieden, maar de middenvelder wil toch in Spanje blijven.

Volgens The Athletic gaat Liverpool voor nu niet op zoek naar een alternatief. Het zag Jordan Henderson en Fabinho afgelopen jaar al vertrekken en deze zomer hing Thiago Alcántara zijn schoenen aan de wilgen. Ook zou Wataru Endo mogen vertrekken, waardoor er weinig defensieve middenvelders overblijven in de selectie van Arne Slot.

Afgelopen seizoen werd Alexis Mac Allister regelmatig ingezet als nummer 6 door Jürgen Klopp, maar de Argentijn is van origine een meer vooruitgeschoven pion. Ook Trent Alexander-Arnold zou op die positie uit de voeten kunnen, maar werd door Slot in de voorbereiding vooral gebruikt als rechtsback.

Het afketsen van de transfer van Zubimendi biedt dus perspectief voor Gravenberch. De Nederlander speelde in de voorbereiding tegen Sevilla (4-1) als verdedigende middenvelder en deed dit naar behoren. Ook Slot is naar verluidt gecharmeerd van de 22-jarige Amsterdammer.

The Athletic verwacht dan ook dat Gravenberch dit weekend in het eerste Premier League-duel van het seizoen tegen Ipswich Town in de basis zal starten. Het medium plaatst nog wel zijn twijfels bij de defensieve kwaliteiten van Gravenberch, al lijken Slot en de Liverpool-aanhang daar minder moeite mee te hebben.

