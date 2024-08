Perez wijst zwakste speler bij Ajax aan: 'Ik vrees dat hij denkt goed te zijn'

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi zijn allerminst te spreken over het spel van Anton Gaaei tegen NAC Breda. Ajax verloor zondag met 2-1 Breda en de analytici zijn het er in het programma Dit was het Weekend van ESPN over eens dat de back volledig verantwoordelijk is voor de tweede treffer van NAC.

Gaaei verloor de bal door een ongelukkig overstapje en in de omschakeling maakte hij een overtreding net buiten de zestien. Uit de vrije trap die volgde kon Jan Van den Bergh op aangeven van Raul Paula binnenkoppen, omdat de doelpuntenmaker niet goed gedekt werd door Gaaei.

“De 2-1 was echt een opeenstapeling van fouten van één persoon: Anton Gaaei”, begint El Ahmadi, die vervolgens de beelden bekijkt van het doelpunt. “Kijk ook hoe lang hij blijft zitten na die overtreding. Daarom komt hij ook te laat bij Van den Bergh.”

“Hij keek Van den Bergh ook nog wel gewoon aan, maar vervolgens is hij de beste kopper kwijt. Hij laat hem gewoon lopen. Dat was gewoon heel erg slecht”, aldus El Ahmadi.

Perez sluit zich aan bij zijn collega. “Ik vrees dat hij dacht goed te zijn na zijn benutte penalty tegen Panathinaikos. Ik heb hem dingen zien doen... Ook dat hij weer een crosspass gaf naar een plek waar helemaal niemand stond.”

“Al zijn medespelers keken hem ook aan en zij vroegen zich af wat hij aan het doen was. Foute passes, de hele tijd. Het is een speler die keihard werkt, maar... Donderdag was het ook iedere keer juichen als hij een ingooi won”, besluit Perez.

Ajax zal zich snel moeten herpakken, want komende donderdag staat het eerste play-offduel om een ticket naar de groepsfase van de Europa League Jagiellonia Bialystok al op het programma.