Perez voorziet grote toekomst: ‘Wat hij laat zien zie je niet veel in Nederland’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 19:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:04

Kenneth Perez gelooft dat Brian Brobbey met de juiste trainingsarbeid 'een hele goede spits' zou kunnen worden. De analist van ESPN looft de fysieke kwaliteiten van Brobbey, maar hamert erop dat de spits van Ajax aan zijn afwerking en overzicht moet werken. "De basis is aanwezig, maar hij moet nog een aantal dingen bijschaven", aldus Perez in De Eretribune

Perez laat diverse momenten zien van Brobbey uit de verloren finale om de TOTO KNVB Beker tegen PSV (1-1, 2-3 n.s.). "Dit zie je niet veel in Nederland, spitsen die dit kunnen: zo onder fysieke druk wegdraaien met de bal en wegsprinten", zegt Perez over een actie uit de eerste helft waarbij Brobbey rond de middenlijn wegdraaide bij Jarrad Branthwaite.

Ook liet Brobbey zich in de finale gelden als aanspeelpunt, zo laat Perez zien aan de hand van beelden. "Onder druk een bal aannemen zie je bijna niet in Nederland, want ze worden allemaal weggeduwd. In het buitenland wordt dat als normaal beschouwd, maar Brobbey kan het in ieder geval. Hij heeft één gigantisch voordeel en dat heeft hij van Moeder Natuur gekregen: zijn fysiek."

Er zijn ook nog voldoende verbeterpunten voor Brobbey. "Hij maakt niet altijd de beste keuzes in het veld", zegt Perez. "Wat er ook heel erg aan ontbreekt bij hem is het afwerken. Dat is jammerlijk als je spits bent, want dat is natuurlijk een vrij belangrijk onderdeel. " Brobbey miste in de bekerfinale een enorme kans op 2-0 door de bal na het omspelen van doelman Joël Drommel op de paal te schuiven.

"Ook het overzicht heeft hij nog niet. In de bekerfinale zag hij Berghuis helemaal over het hoofd, dat is natuurlijk niet goed." Brobbey ging bij die actie tevergeefs voor eigen succes. Al met al is Perez wel enthousiast over de Ajacied. "Wij kunnen trainen wat we willen, maar we krijgen nooit een fysiek als Brobbey. Dat heeft hij meegekregen. Nu moet hij andere dingen bijschaven. Als hij dat enigszins gaat krijgen, dan zou het een hele goede kunnen worden. Ik las over Haaland dat hij een trainingsbeest is, hij traint tien uur per dag. Hij is er maniakaal mee bezig. Dat gun ik Brobbey eigenlijk ook."