Perez velt hard oordeel over blunder: â€˜Dit heeft niets met pech te makenâ€™

Perez velt hard oordeel over blunder: ‘Dit heeft niets met pech te maken’

Kenneth Perez is niet mals in zijn oordeel over Andries Noppert. De doelman van sc Heerenveen kostte zijn ploeg zondagmiddag twee dure punten, door de bal tegen Pawel Bochniewicz aan te knallen. "Dit is wat er kan gebeuren als je zo dom bent met wegtrappen", vertelt Perez onder meer bij Dit was het Weekend op ESPN.

Heerenveen leidde kort voor tijd met 2-1 tegen AZ, dat het bovendien moest stellen met een man minder na een rode kaart voor Denso Kasius. De verdediger moest al voor rust het veld ruimen omdat hij op het lichaam van Bochniewicz ging staan. Vlak na rust maakte Heerenveen via Luuk Brouwers gebruik van de overtalsituatie, maar toch ging het vlak voor tijd mis.

Noppert leek een diepe bal van de Alkmaarders op te kunnen pikken, maar besloot te bal weg te willen schieten. Dat pakte niet goed uit voor de doelman, die op het WK 2022 nog de eerste keus bij het Nederlands elftal was. Noppert schoot de bal tegen Bochniewicz aan en kon de gelijkmaker van de Alkmaarders niet meer voorkomen.

"Je kan zeggen: 'Hij heeft heel veel pech'", vertelt Perez. "Maar dit heeft niets met pech te maken. Dit is gewoon écht slecht keeperswerk. Raap hem gewoon op! Dit is geen enkel overzicht hebben, van: waar ben ik en wat ben ik aan het doen?"

"Oriëntatie: één van de belangrijkste dingen voor verdedigers en keepers. Hij staat twee meter in zijn eigen zestien, kan de bal zo oprapen en ziet een speler van Heerenveen (Bochniewicz, red.) bij hem. Dus dit is wat er kan gebeuren als je zo dom bent met wegtrappen. Raap hem op!"

Noppert

Noppert erkende na afloop van het duel in het Abe Lenstra Stadion dat hij de fout in ging. "Het overkomt je weer en hoe is het mogelijk?", verzuchtte hij bij ESPN. "Weet je, de gifbeker is nog niet leeg. Laten we het daar op houden. Je probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen, voor jezelf, de club en het elftal. Dat zoiets dan gebeurt, waardoor je gelijkspeelt, dan slaap ik daar slecht van. Het is een aardig tikkie."

Noppert legde vervolgens uit wat er mis ging bij de late 2-2 van AZ. "Er is een lange bal, die redelijk de zestien binnenkomt", gaf de doelman commentaar bij de beelden. "Ik ben bang dat als ik ga glijden, dat ik er buiten kom. Ik wil de bal vol raken en volgens mij raak ik hem ook vol. En in dit geval is het geen polletje, maar vliegt hij tegen iemand anders aan."

Noppert kent een seizoen om snel te vergeten. De Tower van de Jouwer ging deze jaargang al vaker de fout in. Zo blunderde hij tegen PEC Zwolle en ging het ook in de vorige speelronde mis tegen Excelsior.

