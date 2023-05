Perez stelt direct pijnlijke vraag als opstappen Van Nistelrooij ter sprake komt

Maandag, 29 mei 2023 om 19:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:58

Kenneth Perez vraagt zich af of Ruud van Nistelrooij na zijn plotselinge vertrek bij PSV elders terugkeert als hoofdtrainer. De analist verwijst in dat kader naar Marco van Basten, die na enkele teleurstellende ervaringen tot de conclusie kwam dat het trainerschap hem niet paste. Perez denkt dat Van Nistelrooij nog best toekomst heeft in het trainersvak, maar dan wel op het allerhoogste niveau.

"Is dit het einde van zijn trainerscarrière, denken jullie?", vraagt Perez zich maandagavond af in Voetbalpraat van ESPN. "Het heeft kort geduurd." Arno Vermeulen vindt dat Van Nistelrooij vooral aan zelfreflectie moet doen. "Het gaat erom hoe hij omgaat met dit jaar. Of hij à la Van Basten denkt: Dit is niks voor mij, ik ga wat anders doen. Op dat moment zei Van Basten: 'Ik ben er toch wel klaar mee'. En dat ligt helemaal aan Van Nistelrooij."

"Het grappige is: ik las geloof ik in The Guardian dat hij werd gekoppeld aan Tottenham Hotspur", vervolgt Vermeulen. "Want hij heeft volgens hen een fantastisch jaar gehad bij PSV met de bekerwinst en de Johan Cruijff Schaal. En de tweede plaats, dus een toptalent als trainer. Wij zijn wat kritischer in Nederland." Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad vraagt zich af of Van Nistelrooij er verstandig aan doet om zijn trainersloopbaan bij een club als Excelsior weer op te pakken.

"Dat deed Van Basten ook, die ging steeds lager en lager", verwijst Perez naar het feit dat de oud-aanvaller na zijn periode als Ajax-coach bij sc Heerenveen en AZ werkzaam was. "Dus misschien is Van Nistelrooij à la Frank Rijkaard. Op het allerhoogste niveau trainer zijn (Rijkaard trainde Barcelona, red.), dan lukt het wel."