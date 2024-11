Perez slaat speler die topseizoen draait over bij samenstellen ideale middenveld Oranje

Kenneth Perez opteert bij het Nederlands elftal voor een middenveld bestaande uit Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders. De analist zou Ryan Gravenberch overslaan, ondanks het feit dat de voormalig Ajacied bezig is aan een sterk seizoen bij koploper Liverpool.

Perez vindt dat De Jong, die in september 2023 voor het laatst uitkwam voor Oranje, gewoon moet starten zaterdag in het Nations League-duel met Hongarije. ''Hij maakt het elftal echt beter door hoe hij voetbalt'', zo luidt het oordeel in Voetbalpraat. ''Hij heeft niet veel gespeeld, maar had wel een keer een hele goede invalbeurt tegen Real Madrid.''

''En hij speelt op het allerhoogste niveau. En Frenkie beschikt over tactisch vermogen, iets dat de trainer graag wil zien'', voegt Perez toe aan zijn analyse over De Jong, die zich dinsdag meldt bij bondscoach Ronald Koeman voor de aankomende interlands.

Perez stelt daarna zijn ideale middenveld van Oranje samen. ''Frenkie de Jong, Koopmeiners en Reijnders.'' Presentator Sinclair Bischop is enigszins verbaasd door de keuze van zijn tafelgenoot. ''Koopmeiners en Reijnders? Geen Gravenberch dus, die het goed gedaan heeft tijdens de vorige interlandperiode?''

''Dat kan ook'', houdt Perez de deur voor Gravenberch op een kier. ''Maar ik wil Koopmeiners heel graag in Oranje zien. Onder Koeman heeft hij maar acht minuten gespeeld. Dat is jammer, want het is een hele goede speler gebleken. Ik wil hem gewoon graag aan het werk zien.''

''We hebben Gravenberch aan het werk gezien, die doet het echt heel erg goed. Maar Koopmeiners komt nu als een grotere jongen binnen bij Oranje. Ik snap dat je heel graag Gravenberch daar wil zien, maar dit zijn toch een soort oefenduels'', lijkt Perez niet erg onder de indruk te zijn van de Nations League.

Koopmeiners kwam in maart voor het laatst in actie in het Nederlands elftal. De middenvelder van Juventus kampte nadien met blessureleed en moest hierdoor het EK in Duitsland laten schieten.