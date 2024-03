Perez noemt ideale trainer voor Ajax: ‘Mensen zullen wel raar gaan opkijken’

Kenneth Perez vindt dat Ajax Dick Schreuder moet aanstellen als trainer, zo heeft de Deense analist gezegd in een interview met Voetbal International.

Ajax maakt momenteel een teleurstellend seizoen door. De Amsterdammers staan momenteel vijfde en zijn ook niet meer actief in Europa of in de strijd om de TOTO KNVB Beker. Toch kan het herstel van Ajax snel gaan volgens Perez.

“Het kan zo omslaan, bijvoorbeeld als Ajax een goede trainer aanstelt”, steekt Perez zijn betoog van wal. “Als ik Ajax was, zou ik gaan voor Dick Schreuder. Schreuder is momenteel actief in Spanje, bij derde divisionist Castellón.

“Met de aankopen van Sven Mislintat zit je nog wel even in je maag gesplitst. Ze hebben een lang contract en het is moeilijk om daar vanaf te komen. Je hebt daarom een trainer nodig die iets van zo’n selectie kan maken”, gaat de ESPN-analist verder.

“Ik zie in Schreuder een soort tweede Arne Slot. Hij kan spelers echt beter maken, kijk bijvoorbeeld naar Thomas Beelen bij PEC Zwolle.” Beelen vertrok afgelopen zomer naar Feyenoord, waar hij zich inmiddels in de basiself heeft gespeeld.

“Ik denk dat Schreuder het echt aankan. Natuurlijk gaan mensen raar opkijken dat je een trainer haalt uit het derde niveau van Spanje. Daarom zul je hem rugdekking moeten geven en ik heb het gevoel dat de nieuwe algemeen directeur, Alex Kroes, wel voor zijn mannen staat.”



