Perez: ‘In het wegdraaien is hij zóveel beter dan andere spelers, heel goed!’

Kenneth Perez gelooft dat Quinten Timber een van de weinigen spelers op het veld was bij de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en NEC (1-0) die mee zou kunnen in een topcompetitie. Perez is het volledig eens met Arne Slot, die Timber na afloop van de gewonnen finale benoemde als een van de grote uitblinkers. "Timber nam het elftal bij de hand", aldus Perez bij ESPN.

"Je kijkt toch een beetje naar wie zo'n elftal meeneemt. En Timber deed dat op een internationale manier, met zijn tackles, met zijn fysiek." Ook in balbezit onderscheidde Timber zich volgens Perez.

"In het wegdraaien in de kleine ruimte vind ik hem echt bijzonder sterk. Als ik zie hoe vaak zulke ballen verloren gaan bij andere spelers, dan doet hij dat echt heel erg goed", aldus Perez.

Timber aast op een plek in de EK-selectie van het Nederlands elftal. "Ik denk dat hij een heel grote plus heeft gekregen in het boekje van bondscoach Ronald Koeman, die aanwezig was in het stadion", zegt Perez.

Perez slaat Timber hoog aan. "Internationaal, dat is toch waar je naar kijkt. En dat is lastig bij een wedstrijd tussen twee Eredivisie-ploegen, maar Timber was een van de twee op het veld die dit vandaag tentoonspreidde. Hij is iemand die fysiek en qua intensiteit mee zou kunnen in een grote competitie."

Slot over Timber

Ook Slot is dolenthousiast over de prestatie van Timber. “In de tweede helft vond ik dat Quinten Timber het voortouw nam als het aankomt op agressie, fanatisme en duels winnen", aldus de trainer van Feyenoord. "Daarmee zet hij de rest van het team op scherp."

“Zonder bal en met bal was Timber heel goed. Hij zette ook Ueda nog een keer alleen op de keeper." Ueda had de wedstrijd moeten beslissen, maar schoot van dichtbij behoorlijk ver naast. "Hoewel Ueda goed liep, blijft het wel verwonderlijk dat hij dat soort ballen er niet inschiet. Het is echt een doelpuntenmaker, maar dat weet hij goed te verbergen, haha."