Perez hekelt dissonant bij PSV - Feyenoord: ‘Toon eens persoonlijkheid, kom op man!’

Kenneth Perez vindt dat scheidsrechter Jeroen Manschot de nieuwe regel van de KNVB direct bij de eerste wedstrijd van het seizoen aan zijn laars lapt. De analist van ESPN vindt dat Manschot bij de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord veel harder moet optreden tegen zeurende spelers.

Deze week kondigde de KNVB een nieuwe regel aan, die overgenomen wordt van het afgelopen EK. Alleen de aanvoerders van clubs mogen de scheidsrechter tijdens een wedstrijd nog benaderen om uitleg te krijgen.

Er ontstond al in de negende minuut discussie op het veld, toen Noa Lang PSV op 1-0 bracht. Feyenoord beklaagde zich nadrukkelijk bij scheidsrechter Jeroen Manschot, omdat Malik Tillman een natrappende beweging zou hebben gemaakt richting Ramiz Zerrouki. Zowel Manschot als VAR Pol van Boekel oordeelde echter dat het geen overtreding was.

Perez kan op zich leven met die beslissing. "Het is een soort van natrappen, alleen dan moet je beoordelen: is het wel of niet hard genoeg, dat is hetzelfde met een duw. Ze hebben het beoordeeld."

Er is iets anders waar Perez 'veel meer moeite' mee heeft. "We hebben toch afgesproken dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten? Er staan hier vijf, zes mensen met de scheidsrechter te praten..."

Perez is teleurgesteld in Manschot. "Het ligt niet aan de spelers, het ligt aan de scheidsrechter die geen paal en perk daaraan stelt. Toon eens persoonlijkheid, kom op man! Dat is afgesproken. Iedereen loopt maar tegen hem te zeuren..."

Karim El Ahmadi vindt dat Manschot een voorbeeld moet stellen. "Als hij er vandaag mee begint, dan is het ook een signaal naar de volgende wedstrijden toe."