Perez geniet en lacht: ‘Die speler is de personificatie van Ajax. Krankzinnig!’

Kenneth Perez kijkt met gemengde gevoelens terug op het spel dat Benjamin Tahirovic zondag op de mat legde. De middenvelder van Ajax was met een assist op Kristian Hlynsson en een fraaie pass op Anton Gaaei betrokken bij de goals in het duel met PEC Zwolle (1-3 winst), maar Tahirovic liet in de ogen van de analist ook ‘krankzinnige’ dingen zien.

“Je zou zeggen: 1-3 winnen klinkt lekker. Maar de kansen die worden weggegeven... Het is echt bijzonder”, zo begint Perez bij ESPN. Ajax was op bezoek bij PEC met 1-3 te sterk dankzij doelpunten van Hlynsson, en Chuba Akpom (tweemaal).

“Ik moet wel zeggen: Tahirovic. Hij krijgt natuurlijk veel kritiek, hij doet gekke dingen en maakt domme slidings, maar zijn pass voorafgaand aan de 0-1 van Kristian Hlynsson en de pass voor de 1-3 zijn echt van heel hoog niveau.”

“Het is een gekke speler. Het is niet echt een goede speler, maar af en toe kan hij wel een pass versturen. Hij heeft natuurlijk geen snelheid. Maar die pass op Gaaei bij de 1-3 is echt een wereldpass”, vervolgt Perez.

“Tahirovic is misschien de standaard van dit Ajax. Hij is niet heel goed, maar hij heeft wel iets. Het is een controlerende middenvelder die alleen maar mensen uit zijn rug laat lopen. Dat is ook Ajax. Ik vind dat hij de personificatie van Ajax is.”

“Hij laat wel dingen zien, want anders zit je natuurlijk ook niet bij Ajax. Maar hij doet ook de meest gekke en domme dingen.” Perez verwijst onder meer naar een sliding voorafgaand aan de 1-2 van Filip Krastev. Tahirovic gleed de bal voorbij, waardoor Krastev de aansluitingstreffer vond voor PEC.

“Echt krankzinnig! Het mooiste is: er is niet een speler die zegt: wat dacht je ervan?”, aldus Perez.

