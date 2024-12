Perez gaat in op vraag of Feyenoord-uitblinker Hadj Moussa de absolute top kan halen

Kenneth Perez hecht niet veel waarde aan topprestaties in de Eredivisie. Hij benadrukt maandag in Voetbalpraat dat voetballen in Nederland op geen enkele manier valt te vergelijken met het wekelijks aantreden in één van de topcompetities in Europa.

''Ik denk, in zijn totaliteit, dat er geen enkele Eredivisie-speler rechtstreeks naar de top kan om daar basisspeler te worden'', vindt Perez de stap van de Nederlandse competitie naar een Europese topcompetitie bijzonder groot geworden. ''Naar de Premier League, of FC Barcelona of Real Madrid. Omdat de intensiteit hier gewoon niet hoog genoeg is.''

''Wij vonden in Nederland toch dat Cody Gakpo de Eredivisie ontgroeid was? Die heeft ook grote moeite gehad om echt een vaste basisspeler te worden bij Liverpool. Hij is het nu nog steeds niet, denk ik'', geeft Perez als voorbeeld van hoe lastig het is om aan te haken bij een absolute topclub. ''Hij doet het wel geweldig.''

''Ryan Gravenberch heeft het via topclubs gedaan. De route die Virgil van Dijk heeft genomen, eerste Celtic en Southampton, is een betere route. Maar zeg maar 'nee' tegen Liverpool als ze komen'', snapt de oud-voetballer ook wel dat spelers uiteindelijk kiezen voor de meest aansprekende clubs in het buitenland.

Hadj Moussa

''Zou kunnen, ik weet het niet. Rechtstreeks van hier, absoluut niet'', trapt Perez op de rem als hem wordt gevraagd of Hadj Moussa het in zich heeft om op termijn de Europese top te bereiken.

''Maar dat vind ik van niemand. Zelfs Saibari niet, die wél de fysieke voorwaarden heeft. Maar bij hem zag je ook aannames dat je dacht: Jee, hoe kan dat nou? En dat is in een lager tempo'', benadrukt Perez dat de middenvelder van PSV nog steeds in de Eredivisie speelt.

Saibari stak onlangs in grootse vorm tijdens het thuisduel van PSV met FC Twente (6-1). De Eindhovenaren verloren nadien van Stade Brest (1-0) en SC Heerenveen (1-0), met in beide gevallen een basisplaats voor de alom geprezen middenvelder.