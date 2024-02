Perez en Vink dolenthousiast: ‘Dit heb ik heel lang niet gezien! Wat een speler’

Marciano Vink en Kenneth Perez hebben zondag een nieuwe ontdekking gedaan op de Nederlandse velden. Beide ESPN-analisten zijn buitengewoon enthousiast over Anis Hadj Moussa, de rechtsbuiten die door Vitesse van het Belgische Patro Eisden wordt gehuurd. "Wat een speler!", zegt Vink in Dit was het Weekend.

Ook Perez is zeer gecharmeerd van de 22-jarige rechtsbuiten van Vitesse, die grote indruk maakte tegen FC Volendam (1-1). "We hebben voor het eerst gevochten om wie een Piero van deze speler mocht maken." Dat is een verzameling van fragmenten uit een wedstrijd.

Vink had de eer om de fragmenten van commentaar te voorzien. "Na de eerste actie appte ik onze Piero-man al dat ik deze speler wilde, haha", aldus de oud-middenvelder. "Om de vijf minuten had-ie wel zo'n actie. Cox, de linksback van FC Volendam, werd helemaal gek. Die is ook gewisseld in de rust, en terecht, want hij had er geen grip op."

"We hebben heel veel spelers in Nederland die goed kunnen voetballen, maar niets speciaals hebben. Als je in zo'n beladen wedstrijd dan dit kunt brengen..."

Hadj Moussa draaide de verdedigers van Volendam met sierlijke zaalvoetbalachtige kapbewegingen helemaal dol. "Ik vind dit echt... Dit heb ik heel lang niet gezien, dat een speler zó gevaarlijk kan zijn op de vierkante meter", zegt Vink. "Hij heeft een prachtige kapbeweging in huis. Hij was veruit de gevaarlijkste op het veld."

Vitesse was sterker dan Volendam, maar kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daarmee blijft de ploeg onderaan in de Eredivisie. "Vitesse had gewoon meer verdiend. Alleen al deze speler had meer verdiend. Wat een speler! Van Patro Eisden!" Vitesse kon Hadj Moussa huren omdat Patro Eisden eigendom is van Coley Parry, die al langer bezig is met de overname van de Arnhemse club.

"De laatste keer dat ik iemand heb gezien met zo'n kap was Eric Viscaal", zegt Vink. Viscaal brak in 1986 door bij PSV, maar redde het daar niet. Zijn grootste successen beleefde de oud-aanvaller bij KAA Gent en De Graafschap.

"Eric Viscaal, dat was ook zo'n speler van wie je wist wat-ie ging doen, je wist dat je uitgekapt gaat worden en toch lukte het! Arjen Robben had dat ook. Dat heeft deze jongen van Vitesse ook."

