Pep Guardiola maakt zichzelf helemaal af na verlies tegen Manchester United

Voor Josep Guardiola komt de late nederlaag in de Manchester Derby aan als een mokerslag. De manager leek met Manchester City op weg naar een nipte zege op stadsgenoot Manchester United, maar de Citizens gaven de overwinning met twee late goals aan de rivaal. "Ik ben niet goed genoeg", zegt Guardiola na afloop op de persconferentie.

Manchester City kwam in de 36ste minuut op voorsprong via een kopdoelpunt van Josko Gvardiol en hield die tot aan de 88ste minuut vast. Een grote fout van Matheus Nunes leidde een rake strafschop in van Bruno Fernandes. In de laatste minuut maakte Amad Diallo er zelfs 1-2 van.

Guardiola's team heeft nu acht van zijn laatste elf wedstrijden in alle competities verloren en is gezakt naar de vijfde plaats op de Premier League-ranglijst. "De resultaten zijn niet goed. De wedstrijd was niet uitzonderlijk. Ik ken de situatie, ik begrijp het, maar dit is de realiteit", vertelt Guardiola aan BBC Match of the Day.

Guardiola wil de schuld niet in de schoenen schuiven bij Nunes. De middenvelder werd door de Catalaanse coach als linksback opgesteld en leidde met een foute terugspeelbal de 1-1 in. "Het gaat niet om Matheus. Hij speelde echt goed, niet op zijn natuurlijke positie."

"We moeten beter spelen", vindt Guardiola, die enorm zelfkritisch is. "Ik ben niet goed genoeg. Ik ben de baas, de manager, ik moet oplossingen vinden en tot nu toe heb ik dat niet gedaan. Dat is de realiteit. We willen beter spelen, kansen creëren. Maar op dit moment lukt het niet."

De nederlaag in de Manchester Derby is als vanzelfsprekend enorm pijnlijk voor Guardiola. Toch spreekt hij niet van zijn zwaarste verlies als manager van City. "Champions League-uitschakelingen zijn zwaarder. Maar op dit moment hebben we resultaten nodig om ons humeur op te krikken. Het wordt steeds erger. Ik moet de oplossing vinden."

Het is wel de moeilijkste periode voor Guardiola ooit als coach in Engeland. "Vroeger verloren we in twee seizoenen niet eens zoveel als dit halfjaar. Nu hebben we acht wedstrijden verloren."