Pep Guardiola legt uit waarom hij schrammen over zijn hele gezicht had na ineenstorting Man City tegen Feyenoord

Pep Guardiola verscheen na afloop van het 3-3 gelijkspel tussen Manchester City en Feyenoord voor de media met flinke krassen op zijn hoofd en gezicht. Dat riep logischerwijze op tot vragen. De Spanjaard legt uit hoe dit is ontstaan.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd werd Guardiola gevraagd wat de oorzaak was van de duidelijke krassen op zijn neus en hoofd. "Ja, mijn vinger hier. Mijn nagel. Ik wil mezelf pijn doen," antwoordde de City-baas.

Guardiola was duidelijk gefrustreerd met het resultaat. “We geven ze de eerste en nog een andere goal, dus daarom is het moeilijk", vertelde Guardiola. "We hebben de laatste tijd veel wedstrijden verloren. We zijn kwetsbaar en we hadden een overwinning nodig.”

"De wedstrijd was goed voor het vertrouwen. We speelden op een goed niveau, maar er gebeurde iets en toen kregen we problemen”, constateert de Spanjaard.

“Ik weet niet of het mentaal is. Het eerste doelpunt kan niet gebeuren en het tweede ook niet. We willen dolgraag winnen en het goed doen, maar we winnen geen wedstrijden. De situatie is zoals het is”, sluit Guardiola af.

Zondag wacht voor Manchester City de lastige ontmoeting met het Liverpool van Arne Slot. De ploeg van Guardiola staat in de Premier League op een tweede plaats en kijkt tegen een grote achterstand van acht punten aan op Liverpool.

The Citizens hebben inmiddels zes wedstrijden op rij niet meer weten te winnen. De Engelse grootmacht begon de reeks met de uitschakeling tegen Spurs in de League Cup: 2-1. Daarna werd er verloren van Bournemouth (2-1), Sporting Portugal (4-1), Brighton (2-1), Tottenham (0-4) en dus een 3-3 gelijkspel dinsdagavond tegen Feyenoord.