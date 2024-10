Pedri zet Luuk de Jong verrassend in imposant rijtje met Messi, Xavi, Iniesta en Yamal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Pedri, die Luuk de Jong nog altijd niet vergeten is.

Pedri wordt door ESPN gevraagd om zijn ultieme FC Barcelona-speler te bouwen aan de hand van acht categorieën: linker- en rechtervoet, inzicht, snelheid, kracht, dribbelen, schieten en koppen.

In de eerste drie categorieën kiest Pedri niet verrassend voor respectievelijk Lionel Messi, Andrés Iniesta en Xavi. De categorie ‘snelheid’ gaat naar Alejandro Balde, terwijl Adama Traoré wordt gekozen bij ‘kracht’.

Lamine Yamal en Messi krijgen de voorkeur van Pedri in de categorieën ‘dribbelen’ en ‘schieten’. De Spaanse middenvelder (21) hoeft niet lang na te denken bij de categorie ‘koppen’: “Luuk de Jong.”

Pedri en de huidige aanvoerder van PSV speelden in het seizoen 2021/22 samen in Camp Nou. Eerst onder Ronald Koeman, daarna onder Xavi. De Jong kwam tijdens die campagne 29 wedstrijden in actie voor Barça, waarin hij goed was voor 7 treffers en één assist.