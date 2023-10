PEC Zwolle en Vitesse delen de punten na late gelijkmaker van Manhoef

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 21:50 • Bart DHanis • Laatste update: 21:57

Vitesse heeft vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. Lang stond de thuisploeg met 0-1 achter door een doelpunt van Younes Namli. In de slotfase maakte Million Manhoef de gelijkmaker. Vitesse klimt dankzij het punt naar plek dertien. PEC staat nog altijd negende.

De eerste grote kans van het duel was besteed aan Vitesse. Melle Meulensteen kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied, haalde uit, maar zag zijn poging vlak langs de voor hem verkeerde kant van de paal verdwijnen.

Toch kwam PEC op voorsprong in het GelreDome. Lennart Thy legde bal klaar voor Namli, die met links heerlijk in de lange hoek krulde: 0-1. Na de openingstreffer bleef Vitesse aandringen. Pogingen van Kacper Kozlowski wisten het net echter niet te vinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook na rust had de thuisploeg het betere van het spel, al werd op een afstandsschot van Marco van Ginkel na, niet veel gecreëerd door de ploeg van trainer Phillip Cocu. Na een half uur spelen beproefde ook Manhoef zijn geluk. Hij knalde de bal van afstand op de vuisten van Jasper Schendelaar.

Een kwartier voor tijd was Vitesse wel heel dicht bij de gelijkmaker. Van Ginkel kopte uit een hoekschop de bal op doel en had Schendelaar al verschalkt. Op de doellijn stond echter Ryan Thomas nog in de weg om de bal uit het doel te houden.

In de slotfase van het duel kregen de Arnhemmers dan toch waar ze recht op hadden. Manhoef pikte bal in de hoek van het veld op, speelde zijn tegenstander uit en schoot vanuit een schier onmogelijke hoek door de benen van Schendelaar: 1-1.