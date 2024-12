PEC denkt in extremis overwinning te grijpen tegen RKC, maar VAR grijpt in

RKC Waalwijk en PEC Zwolle hebben vrijdagavond in een spannend duel de punten moeten delen. Nadat Oskar Zawada de Waalwijkers vroeg op een 1-0 voorsprong had gezet, scoorde Dylan Vente vanaf de strafschopstip voor de 1-1. PEC dacht er in extremis met de overwinning vandoor te gaan, maar de VAR gooide roet in het eten voor de Zwollenaren.

Bij RKC was er wederom een basisplaats voor Mohamed Ihattaren. Hij mocht voor het eerst starten vanaf de nummer 10 positie, achter spits Zawada. De linkspoot had niet lang de tijd nodig om zijn stempel te drukken op de wedstrijd.

Na tien minuten kwamen de Waalwijkers namelijk op voorsprong. Ihattaren legde zijn hoekschop precies op het hoofd van Zawada, die ondanks heftig vasthouden van Anselmo García Mac Nulty van dichtbij kon inkoppen: 1-0.

Het grootste gedeelte van de eerste helft was duidelijk voor RKC, maar de voorsprong uitbreiden zat er niet in, ondanks mogelijkheden voor onder meer Zawada. Vlak voor rust deed PEC vanaf de strafschopstip wat terug.

Godfried Roemeratoe duwde zijn tegenstander in de rug en gaf zo simpel een strafschop weg. Vente, die in september voor het laatst gescoord had in de Eredivisie, faalde niet vanaf elf meter en zette PEC naast RKC: 1-1.

In de tweede helft veranderde het wedstrijdbeeld en had PEC zowaar de controle over de wedstrijd. De ploeg van Johnny Jansen creëerde ook een enorme kans, maar Odysseus Velanas mikte een vrije uithaal recht op doelman Joey Kesting.

In de slotfase wilden beide ploegen nog wel op zoek gaan naar de zege en dacht RKC nog aan een strafschop, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Nick Fichtinger schoot de bal van buiten de zestien schitterend in de hoek, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter afgekeurd.