Paulo Dybala lijkt AS Roma te verlaten na mega-aanbieding; Chiesa mogelijk weer in beeld

Het is goed mogelijk dat Paulo Dybala zijn laatste wedstrijd voor AS Roma al gespeeld heeft. De aanvaller heeft een aanbieding van Al-Qadsiah op zak en zou volgens verschillende Argentijnse journalisten zijn jawoord hebben gegeven, al klinken er vanuit Italiaanse media geluiden dat een definitieve beslissing nog niet genomen is.

Al-Qadsiah heeft alles uit de kast getrokken om Dybala naar Saudi-Arabië te halen. Dybala is een driejarig contract voorgeschoteld, tegenover een jaarlijkse vergoeding van twintig miljoen euro exclusief bonussen. Roma, waar Dybala nog een jaar vastligt, zou een transfersom van achttien miljoen euro kunnen incasseren. Dybala was tot eind juli wegens een ontsnappingsclausule voor twaalf miljoen euro op te halen, maar die deadline is al lang en breed verstreken.

De Argentijnse journalisten César Luis Merlo en Gastón Edul melden dat Dybala zijn jawoord reeds gegeven heeft. De laatste plooien zouden nog moeten worden gladgestreken, waarna de rode lopen richting Al-Qadsiah uitgerold kan worden. Volgens Edul was het Roma dat besloot te onderhandelingen te openen.

Volgens journalist Angelo Mangiante van Sky Sport Italia heeft Dybala nog geen definitieve beslissing genomen en om bedenktijd gevraagd. Volgens onbevestigde geluiden zou Dybala volgend seizoen geen gegarandeerde basisplaats meer hebben bij Roma, nieuws waar hij niet op gerekend had.

Dybala kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van Juventus en ontpopte zich sindsdien tot de absolute sterspeler van Roma. In 77 duels wist hij 34 keer het net te vinden en 18 assists af te leveren. Hij loodste zijn ploeg onder meer naar de finale van de Europa League en afgelopen seizoen naar de halve finale van dat toernooi.

Als het daadwerkelijk van een vertrek komt, dan keert Roma mogelijk terug voor Federico Chiesa. De buitenspeler maakt geen onderdeel uit van de plannen van Juventus-trainer Thiago Motta en mag de club dan ook verlaten. Sterker nog: volgens La Gazzetta dello Sport hoopt Juventus dat Roma Dybala spoedig verkoopt, zodat de hoofdstedelingen terugkeren voor Chiesa.

Roma waagde eerder deze zomer al een poging voor Chiesa, die toen echter niet overtuigd was van een overstap naar Roma en aanbiedingen afwachtte. Het is daarom de vraag of Roma überhaupt terugkeert voor Chiesa. Aan de andere kant zou Chiesa, die vijftien miljoen euro moet kosten, nu meer overtuigd zijn van een overstap naar Roma.