Paul Simonis is absoluut niet te spreken over Joey Kooij. De scheidsrechter had zondag de leiding over de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles en enkele van zijn beslissingen waren voor de trainer van Kowet moeilijk te begrijpen.

Ajax won zondag met 2-0 van de Eagles en daarmee zette de koploper concurrent PSV op vijf punten achterstand. Go Ahead maakte de wedstrijd niet voltallig vol, want verdediger Gerrit Nauber werd in het tweede bedrijf met een rode kaart weggestuurd.

Tijdens de eerste 45 minuten deelde Kooij de eerste gele kaart uit aan de kale Duitse centrumverdediger. Nauber maakte rond de middellijn een kleine overtreding op Brobbey, waarna de arbiter Nauber naar hem toe riep.

De verdediger hoorde het niet, zo beweerde hij althans, maar Kooij was onverbiddelijk en toonde hem de gele kaart. “Ik vind vooral die eerste heel droevig", windt de trainer er na afloop geen doekjes om bij ESPN. "Gerrit loopt gewoon terug naar zijn positie, want we weten dat Ajax heel snel vrije trappen neemt. Hij hoort het niet. Joey fluit zachtjes, denk ik, en Gerrit is een law abiding citizen, een oerdegelijke Duitser en loopt gewoon terug naar zijn positie.”

“En als je dan daar geel voor gaat geven…”, vervolgt een zichtbaar gefrustreerde trainer. “Tsja, dan denk ik: wat is dit nou?! Kom op man, dit is toch geen gele kaart. Vijftigduizend man gaat fluiten en als je dan het fluitje niet hoort, dat is niet zo gek toch?”, vraagt hij zich verbaasd af.

Over de tweede gele kaart wil Simonis niet al te lang uitweiden, maar toch laat de oefenmeester zich ontvallen dat hij het wel ‘heel erg licht’ vindt. Ook het afgekeurde doelpunt van Julius Dirksen was een terechte beslissing, zo oordeelt de uitstekend presterende hoofdcoach.

Waar hij weinig begrip voor op kan brengen is de door Kooij teruggedraaide penalty. Daniele Rugani beroerde de bal met zijn handen door die voor zijn lichaam te houden en na een VAR-ingreep kwam Kooij op zijn beslissing terug: geen strafschop.

"Dat vind ik ook weer een hele bijzondere beslissing, want het is geen natuurlijke houding. Anders gaat hij gewoon op de goal af. Je hoeft geen kaart te geven, maar volgens mij is dit wel gewoon een penalty."

Als de interviewer stelt dat de conclusie is dat Simonis en zijn ploeg bestolen zijn, moet de beginnende trainer lang nadenken voordat hij zijn antwoord formuleert. "Nou ja.... Bij de penalty zeker", besluit hij dan.

"Dit slaat nergens op", reageert analist Kees Kwakman direct na het zien van het interview. "Natuurlijk is dit geen penalty. Ik snap niet waarom hij dit zegt. Hij had beter kunnen zeggen dat hij Nauber had moeten wisselen", luidt het kritische advies.