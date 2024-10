Paul Pogba wil dolgraag voor één club spelen: 'Ben bereid om geld in te leveren'

Paul Pogba wil niets liever dan terugkeren bij Juventus. Dat vertelt de 31-jarige middenvelder in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Pogba is zelfs bereid om een deel van zijn salaris in te leveren om weer te kunnen spelen voor de Oude Dame.

Eind februari veroordeelde het Italiaanse antidopingtribunaal Pogba tot een schorsing van vier jaar. De Fransman stond sinds september 2023 al tijdelijk aan de kant, nadat hij positief was getest op het gebruik van testosteron. Dat gebeurde op 20 augustus 2023, na het duel tussen Juventus en Udinese. Daarin kwam Pogba niet eens binnen de lijnen.

De voetballoopbaan van Pogba leek door die schorsing zo goed als voorbij, daar hij pas op 34-jarige leeftijd weer terug zou kunnen keren op het hoogste niveau. De middenvelder bleef echter zijn onschuld volhouden en besloot in beroep te gaan tegen de schorsing, met succes dus. Het CAS besloot zijn schorsing terug te brengen naar achttien maanden.

Diverse Italiaanse media meldden vorige week nog dat Juventus bezig zou zijn met het verscheuren van het contract van Pogba. Als het aan de Fransman zelf ligt, gebeurt dat helemaal niet. Pogba wil namelijk dolgraag weer wedstrijden gaan spelen voor Juventus.

“Wat voor Pogba we kunnen verwachten na deze lange afwezigheid? Het zal een nieuwe Pogba zijn”, aldus de middenvelder in gesprek met de roze Italiaanse sportkrant. “Hongeriger, wijzer, sterker. Ik heb het afgelopen jaar alleen maar met individuele trainers gewerkt en ik ben klaar om in 2025 weer terug te keren. Ik heb maar één ding waar ik naar verlang en dat is voetballen.”

Pogba dankt de fans van Juventus. “Hun liefde is nooit gestopt. Ook veel eerdere en huidige teamgenoten hebben mij altijd gesteund. Juan Cuadrado belde me om de dag en maakte me altijd aan het lachen. Paulo Dybala stuurde me berichten, Dusan Vlahovic, Weston McKennie, Timothy Weah, Moise Kean... Ik had er niet zoveel verwacht, ook omdat we allemaal onze eigen problemen hebben in het dagelijks leven.”

De 91-voudig international van Frankrijk heeft Thiago Motta, sinds deze zomer de trainer van de Italiaanse topclub, nog niet kunnen zien of spreken. “Dat komt nog wel. Ik ben klaar om te trainen en spelen voor Juve. Ik ben een speler van Juve, dat is wat er momenteel alleen maar in mijn hoofd zit.” Pogba wil Motta niet in een gesprek hoeven te overtuigen om te mogen terugkeren bij de club.

“Het veld zal spreken en dan kan Motta met zijn eigen ogen oordelen, op basis van wat hij ziet. Praten is leuk, maar ik wil spelen en bij Juventus en Frankrijk de beste zijn.” Dat Pogba serieus droomt van zijn rentree bij de Oude Dame wordt overduidelijk. “Ik ben bereid om geld in te leveren om weer voor Juventus te spelen. Ik wil terugkomen.”