Patrick Kluivert noemt zijn nummer één spits voor het Nederlands elftal bij afwezigheid Memphis Depay

Patrick Kluivert vindt dat Brian Brobbey de eerste spits van het Nederlands elftal moet zijn nu Memphis Depay ontbreekt, zo zegt de Nederlandse voetbalicoon in gesprek met Voetbal International. Kluivert plaatst daarbij wel een kanttekening.

Nu Memphis zonder club zit en niet is geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman, maakt Brobbey een grotere kans op speelminuten in de Nations League. Ondanks zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Jagiellonia (3-0 winst) wist Brobbey vooral in de eerste helft niet te overtuigen.

Toch is Brobbey volgens Kluivert op dit moment de ideale spits voor Oranje. “Hij heeft alles wat je zoekt in een spits. Brian is een oersterk aanspeelpunt, die meerdere verdedigers kan bezighouden.”

Er is wel een kanttekening die Kluivert hierbij plaatst. “Alleen als hij topfit is en een vaste basisplaats heeft bij Ajax. En daar zit meteen het probleem. Brian heeft nog weinig gespeeld dit seizoen.”

Ook concurrent Joshua Zirkzee kan goed in de spitspositie uit de voeten. De spits vertrok deze zomer na een goed seizoen bij Bologna naar Manchester United. “Hij is een ander type spits. Als je hem goed coacht in het positie kiezen, in het vaker diepte aanbrengen in zijn spel, dan kan hij dat óók goed invullen”, geeft Kluivert aan.

Een andere optie voor Koeman is Wout Weghorst. Ook deze spits maakte afgelopen zomer een overstap. Weghorst tekende bij Ajax en mag nu dus bij het Nederlands Elftal en in Amsterdam de concurrentiestrijd aangaan met Brobbey.

Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk is het toch niet helemaal eens met Kluivert. “Het lijkt me dat Zirkzee nu aan de beurt is. Brobbey heeft de laatste tijd weinig gevoetbald.” Zaterdagavond zal blijken wie Koeman opstelt tegen Bosnië en Herzegovina. Op dinsdag wacht de tweede interland tegen Duitsland.