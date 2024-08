Pasveer noemt 3 criteria die bepalen hoe lang hij nog keept bij Ajax

Remko Pasveer mag dan veertig zijn, de doelman van Ajax is allerminst van plan om af te bouwen. De geboren Tukker lijkt in de bloei van zijn carrière en is door Francesco Farioli verrassend aangewezen als nieuwe eerste doelman.

Die mededeling kwam deels als een verrassing voor Pasveer. "Ja en nee. Ja, omdat er met Diant Ramaj, Geronimo Rulli en Jay Gorter drie jongens waren gehaald die meer toekomst hebben dan ik", vertelt de doelman in gesprek met De Telegraaf.

"En nee, omdat ik een goede voorbereiding heb gehad en omdat de trainer mij met mijn ervaring als een belangrijke schakel ziet om het centrum van achteruit te kunnen sturen. Ik ben vooral heel blij, want ik werk hier ongelooflijk hard voor. Ik train om te spelen."

Pasveer verlengde niet zo lang geleden zijn contract met een jaar bij Ajax, wat betekent dat hij tot volgend jaar vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Hoe lang de routinier het nog volhoudt hangt van een aantal dingen af.

"Ik wil plezier hebben, me fysiek goed voelen en het heilige vuur in me hebben", vertelt de keeper. "En die drive heb ik absoluut nog. Je komt als keeper op een punt waarop je mentaal steeds sterker wordt. En als je rustiger in je hoofd bent, maak je slimmere keuzes."

Versterking

Kijkend naar de huidige selectie, hoopt Pasveer dat Ajax zich nog op een paar posities gaat versterken. "Buiten Bertrand Traoré is er niemand bijgekomen, dus zal er echt nog wel iets moeten gebeuren. Die bal ligt bij de clubleiding."

"Als je naar PSV-Feyenoord van afgelopen zondag kijkt, dan zie je meer ervaring, volwassenheid en leiderschap. Dat zijn in mijn ogen de eigenschappen die ons een boost kunnen geven."