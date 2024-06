Pascal Jansen heeft nieuwe trainersklus te pakken en tekent tot medio 2026

Pascal Jansen heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De oefenmeester, die in januari werd ontslagen bij AZ, heeft een tweejarig contract ondertekend bij het Hongaarse Ferencváros.

De aanstelling van de geboren Engelsman bij de Hongaarse topclub komt niet uit de lucht vallen. Het Hongaarse NemzetiSport meldde eerder deze week dat de clubleiding van Ferencváros gesprekken had gevoerd met Jansen, die er nu dus definitief aan de slag gaat.

Ferencváros is de regerend landskampioen van Hongarije en komt daarom komend seizoen uit in de tweede voorronde van de Champions League.

Jansen maakte naam bij PSV, waar hij hoofd jeugdopleiding was en ook Jong PSV onder zijn hoede had. In 2018 trok hij naar AZ, waar hij assistent-trainer werd onder John van den Brom en later Arne Slot. Na het vertrek van laatstgenoemde naar Feyenoord kreeg Jansen de kans als hoofdtrainer van AZ.

Jansen leidde AZ onder meer naar de halve finale van de Conference League, waarin de latere winnaar West Ham United net een maatje te groot bleek. Halverwege dit seizoen besloot de clubleiding te scheiden met Jansen, die dat zelf niet zag aankomen.

"Ik moet je eerlijk zeggen dat het mij ook verraste", erkende Jansen vorige maand in Goedemorgen Eredivisie. "Je weet in ons vak dat het zoiets kan gebeuren. Ik begreep van Guus Hiddink dat dit soort krasjes erbij horen. Maar voor mij is dit maar een klein krasje."

Jansen werd onlangs nog in verband gebracht met Lech Poznan, maar een Pools avontuur werd het niet voor Jansen. Bij Ferencváros komt de Londenaar terecht bij de recordkampioen van Hongarije (34 landstitels).

