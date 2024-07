Pascal Jansen en Ferencváros willen Go Ahead Eagles na René Hake van nóg een sterkhouder beroven

Ferencváros heeft verregaande interesse in Philippe Rommens, zo weet De Telegraaf te melden. De Hongaarse topclub, waar Pascal Jansen sinds kort aan het roer staat, heeft al een voorstel ingediend bij Go Ahead Eagles, aldus bronnen uit Hongarije. Daarmee bestaat de kans dat de club uit Deventer binnen korte tijd een tweede sterkhouder kwijtraakt. Trainer René Hake is namelijk al onderweg naar Manchester United.

Sinds korte tijd zwaait Jansen de scepter bij Ferencváros, de 35-voudig kampioen van Hongarije. Om de hegemonie in stand te houden, kijkt de voormalig AZ-trainer rond in de Eredivisie. Daar is middenvelder Rommens hem positief opgevallen. De 26-jarige Belg had een groot aandeel in het succes van Go Ahead afgelopen seizoen.

Kowet behaalde namelijk voor de tweede keer deze eeuw Europees voetbal, na het winnen van de play-offs. Rommens kon daarin gelukkig voor de Deventenaren weer zijn steentje in bijdragen.

De rechtspoot scheurde halverwege het seizoen namelijk zijn enkelbanden, waar hij tot en met het slot van het seizoen van moest herstellen. Hij was op tijd fit om zijn 'cluppie' met een goal en een assist aan de winst in de play-offs te helpen.

Die winst was goed voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League. Met Ferencváros kan Rommens echter de tweede voorronde van de Champions League in. Fradi, zöldek veroverde afgelopen seizoen namelijk voor de zesde maal op rij de landstitel. Aan Jansen de taak om daar een zevende aan toe te voegen.

Aangezien Rommens nog een jaarcontract heeft, kan Go Ahead een mooie transfersom voor hem vangen. Rommens vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 3,5 miljoen euro.

De middenvelder kwam in 2021 over van TOP Oss, en speelde sindsdien 94 officiële wedstrijden voor Go Ahead (11 goals, 14 assists). Daarvoor bracht hij twaalf jaar door in de jeugdopleiding van PSV, waar hij echter nooit wist door te breken.

