‘Paris Saint-Germain wil naast Lutsharel Geertruida nog een Nederlandse verdediger halen’

Lutsharel Geertruida is niet de enige Nederlandse verdediger op het lijstje van Paris Saint-Germain, zo meldt L'Équipe woensdagavond. Ook de in Amsterdam geboren Dean Huijsen (Juventus) geniet belangstelling van les Parisiens. In Turijn ligt de negentienjarige verdediger tot medio 2028 vast.

PSG wil zich deze zomer versterken met meerdere verdedigers. Vrijwel de gehele defensie gaat namelijk op de schop. Enkel Marquinhos, Nuno Mendes en de langdurig geblesseerde Lucas Hernández zijn nog zeker van hun plek.

De blessuregevoelige Presnel Kimpembe en Nordi Mukiele mogen uitkijken naar een nieuwe club. Een vertrek van Danilo Pereira en Milan Skriniar wordt eveneens niet uitgesloten, terwijl de verwachting is dat er tijdens de zomerse transferwindow de nodige interesse zal zijn in Achraf Hakimi.

Met Lucas Beraldo (20 miljoen euro) haalde PSG afgelopen winter al een verdediger vanuit Brazilië naar Europa, maar nu willen de Parijzenaren ook op het eigen continent toeslaan. Leny Yoro is daarbij topkandidaat. De achttienjarige verdediger loopt over een jaar uit zijn contract bij LOSC Lille, maar moet zijn club alsnog tientallen miljoenen opleveren.

Geertruida en Huijsen worden gezien als goedkopere opties. Eerder werd bekend dat Feyenoord slechts 25 miljoen euro verlangt voor de Rotterdammer, daar de Oranje-international in de zomer van 2025 uit zijn contract loopt. De huidige vraagprijs voor Huijsen lijkt nog lager te liggen.

Juventus zou genoegen nemen met 20 miljoen euro voor de Amsterdamse verdediger, die zijn interlands in de toekomst voor Spanje wil spelen. Transfermarkt taxeert Huijsen momenteel op 10 miljoen euro.

Huijsen speelde in het afgelopen half jaar op huurbasis voor AS Roma, dat geen koopoptie had vastgesteld met Juventus. In principe keert de boomlange verdediger terug naar Turijn, al kan Huijsen ook rekenen op belangstelling vanuit de Bundesliga.

