Een nieuw hoofdstuk in de soap tussen Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain. Eerder op de donderdag sommeerde de juridische commissie van de Franse competitieorganisatie LFP dat de aanvaller recht heeft op de 55 miljoen euro waar hij al tijden om vraagt. PSG weigert aan het verzoek mee te werken en gaat juridische stappen ondernemen.

Mbappé claimt dat hij nog recht heeft op zijn salarissen van de maanden april, mei en juni. Daarbovenop is de aanvaller van mening dat hij een loyaliteitsbonus tegoed heeft. Alles bij elkaar komt het totaalbedrag uit op zo'n 55 miljoen euro.

De juridische commissie van de LFP ging daarin mee en sommeerde PSG het bedrag binnen acht dagen over te maken naar Mbappé. PSG is echter geenszins van plan mee te werken en heeft dat middels een statement duidelijk gemaakt.

"Gezien de beperkingen van de juridische reikwijdte van de commissie om een volledige beslissing over deze kwestie te nemen, moet de zaak nu worden aangevochten voor een andere rechtbank, waar Paris Saint-Germain de komende maanden en jaren met genoegen alle feiten zal voorleggen."

PSG is van mening dat het een gentleman’s agreement had met Mbappé. De hoofdstedelingen zouden geen geld verliezen indien de aanvaller transfervrij zou vertrekken. Mbappé weigerde uiteindelijk zijn contract te verlengen en verkaste deze zomer transfervrij naar Real Madrid.

PSG houdt vast aan de vermeende mondelinge afspraak en weigert Mbappé 55 miljoen euro rijker te maken, waarmee het lijnrecht tegenover zijn voormalig sterspeler en de LFP is komen te staan.

PSG dacht woensdag een kleine overwinning te hebben behaald, toen de LFP aanbeval om een juridische bemiddelaar aan te stellen. PSG was voor, Mbappé tegen. Een dag later oordeelde de LFP in het voordeel van Mbappé.