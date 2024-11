Paris Saint-Germain lijdt ondanks razendsnelle treffer Hakimi puntenverlies in de Ligue 1

Bijzonderheden:

PSG kon haast niet beter beginnen aan de wedstrijd. In de tweede minuut was Nuno Mendes vertrokken aan de linkerkant. De Portugees bereikte landgenoot Gonçalo Ramos, die doortikte richting de tweede paal. Dar was het een koud kunstje voor Hakimi om binnen te tikken: 1-0.

Vitinha (redding doelman Patrik Carlgren) en Lee Kang-in (schot tegen de paal) kwamen zeer dicht bij de volgende Parijse treffer, maar de goal viel juist aan de andere kant. Matthis Abline stuurde Willian Pacho het bos en en rondde keuring af achter de kansloze Gianluigi Donnarumma: 1-1.

PSG kwam via Bradley Barcola voor rust nog dicht bij de 2-1, die niet viel omdat de Frans international ternauwernood over schoot. Carlgren redde daarna bovendien fraai op een poging van Lee.

Na de onderbreking bleven de kansen opvallend beperkt. João Neves raakte niet voorbij Carlgren, die ook een antwoord had op een streep van Fabián Ruiz en een schot van Warren Zaïre-Emery. Een resultaat bleek er uiteindelijk niet in te zitten voor PSG, dat zich stukliep op de stugge defensie van de bezoekers.