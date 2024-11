Paris Saint-Germain kondigt grote verandering aan: 'Anders zijn we dood'

Paris Saint-Germain gaat een nieuw stadion bouwen. Dat bevestigt Nasser Al-Khelaïfi donderdag in gesprek met het radiostation RMC. De clubleiding van les Parisiens probeerde het Parc des Princes – dat in handen is van de gemeente – lang in eigen bezit te krijgen, maar geeft dat nu op. “Ze laten ons geen keus”, aldus Al-Khelaïfi.

De steenrijke voorzitter van de Fransen vindt dat de club een nieuw onderkomen nodig heeft om niet achter te blijven op Europese grootmachten. Onder meer Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid en Tottenham Hotspur besloten de afgelopen jaren over te gaan op een verbouwing of een nieuw stadion.

Dat laatste moet PSG ook doen, vindt Al-Khelaïfi. “Ik hou van het Parc des Princes. Iedereen houdt ervan. Als ik naar mijn hart luister, dan gaan we nergens heen. Maar iedereen in Europa heeft stadions met 80.000 of 90.000 stoeltjes.”

“Dat moeten wij ook hebben, anders zijn we dood”, is de voorzitter duidelijk. “We spelen in Frankrijk, maar ook in Europa. Ze laten ons geen keus.”

Al-Khelaïfi wil dat PSG binnen drie tot vier jaar in een nieuw stadion speelt. “We hebben geen tijd te verliezen, anders raken we achter op andere clubs in Europa. We moeten het zo snel mogelijk bouwen.” De leidsman geeft aan dat de club al een paar opties op het oog heeft.

Het Parc des Princes werd geopend in 1897 en in 1972 verbouwd. Het stadion biedt plaats aan ongeveer 48.000 toeschouwers.