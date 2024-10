Paris Saint-Germain is koppositie kwijt na gelijkspel tegen OGC Nice

Paris Saint-Germain heeft zondagavond puntenverlies geleden in de Ligue 1. Op bezoek bij OGC Nice maakte Nuno Mendes de 1-0 achterstand slechts deels ongedaan: 1-1. De Parijzenaren zijn de koppositie daardoor kwijt. AS Monaco is de leider in de Ligue 1 en heeft twee punten meer dan de regerend landskampioen.

Bij PSG vielen er geen grote verrassingen in de opstelling waar te nemen. Opvallend was wel dat Vitinha op de bank werd geposteerd. Trainer Luis Enrique gaf de voorkeur aan Fabián Ruiz. Randal Kolo Muani kreeg bij absentie van de geblesseerde Gonçalo Ramos de kans in de spits en werd vanaf de zijkanten bijgestaan door Ousmane Dembélé en Bradley Barcola. Bij Nice begon Pablo Rosario op de bank.

PSG stond in het begin flink onder druk en moest directe de nodige mogelijkheden toestaan. Zo werd een schot van Evann Guessand ternauwernood gekeerd door de hoofdstedelijke defensie, kwam Jeremie Boga net niet langs Gianluigi Donnarumma en redde de Italiaan fraai op een schot van Mohamed-Ali Cho.

PSG wist daar weinig tegenover te stellen, al schoof de ploeg van Enrique steeds verder op. Na enkele dreigende momenten van Warren Zaïre-Emery en Dembélé kwam de grootste kans voor de bezoekers op naam van Nuno Mendes, die Nice-goalie Marcin Bulka tot een uiterste redding dwong.

Twee minuten later sloeg Nice aan de andere kant toe. Ali Abdi stond op randje zestien toen hij een afvallende bal in zijn voeten kreeg. De Tunesische verdediger haalde uit, had het geluk dat zijn inzet aangeraakt werd en dat Donnarumma daardoor kansloos was: 1-0.

Vlak na rust kwam PSG op gelijke hoogte. Achraf Hakimi nam de hoekschop kort op Dembélé. De vleugelaanvaller naderde zestien en legde af op Mendes, die vrij kon uithalen. De Portugees deed dat met zijn mindere rechter, en vond met zijn lage knal de verre hoek: 1-1.

De Parijzenaren kwamen nadien ook het dichtst bij de voorsprong via Marquinhos, die zijn kopbal op de paal zag belanden. Dembélé en invaller Vitinha wisten Bulka in het vervolg niet te passeren, terwijl Hicham Boudaoui aan de andere kant naast schoot. Dichter bij een zege kwamen de ploegen niet meer.