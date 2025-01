Paris Saint-Germain duwt Manchester City naar de rand van de afgrond na geweldige comeback

Paris Saint-Germain heeft een geweldige wedstrijd tegen Manchester City in zijn voordeel beslist. Door treffers van Jack Grealish en Erling Braut Haaland leidden de Engelsen vlak na rust met 0-2, maar aan de hand van de bij vlagen magische Bradley Barcola won PSG alsnog: 4-2. De Fransen stijgen dankzij de zege naar de veilige 22ste plaats. Man City, dat virtueel uitgeschakeld is, móét Club Brugge in de laatste speelronde verslaan om zijn Champions League-droom in leven te houden.

PSG begon scherp en werd na een paar minuten spelen ook flink geholpen door Manchester City, dat veel te veel ruimte weggaf aan de rechterkant. Achraf Hakimi bereikte Desiré Doué, die na een schaar of twintig uithaalde richting de korte hoek. Ook de volgende mogelijkheid was voor de Parijzenaren. João Neves schoot met links net te wild, en dus over.

Man City kwam beetje bij beetje beter in de wedstrijd. Na een enigszins chaotische aanval in de zestien van PSG kwam de bal perfect voor de voeten van Kevin De Bruyne, wiens schot in de korte hoek gekeerd werd door Gianluigi Donnarumma. Man City genoot het meeste balbezit, maar het was PSG dat aanvallend beter voor de dag kwam.

Vitinha kon na een fraaie kapbeweging uithalen vanaf randje zestien en sloeg de handen voor zijn ogen toen zijn inzet rakelings naast ging. Enkele momenten later kreeg PSG zijn grootste kans van de wedstrijd, toen een hoekschop van Lee Kang-in slecht verwerkt werd. Fabián Ruiz kreeg in de doelmond een vrije schietkans, en zag Josko Gvardiol zijn poging op de doellijn onschadelijk maken.

Vlak voor rust mocht Man City eindelijk weer denken aan een treffer. Sávio werd bereikt in de zestien, maar werd net een tikkeltje naar de buitenkant gewerkt door landgenoot Marquinhos. De Braziliaanse winger vulde alsnog een schot, waar Donnarumma op redde. Na een heerlijke aanval leek het alsnog 1-0 te worden via Hakimi, maar zijn feestje ging niet door vanwege buitenspel van Nuno Mendes.

Na de onderbreking had Man City niet lang nodig om op voorsprong te komen. Manuel Akanji zette uitstekend door over de rechterkant, alvorens hij de bal bij Bernardo Silva bezorgde. De poging met buitenkant voet werd doorzien door Donnarumma, die alsnog moest vissen toen de rebound keihard werd binnengeschoten door invaller Grealish, die nog geen vijf minuten in het veld stond: 0-1.

Man City was plotseling helemaal los. Grealish was enkele minuten na zijn treffer vertrokken aan de linkerkant en zag zijn voorzet met enig fortuin en een PSG-been perfect tot bij Haaland belanden. De Noor schoot binnen en leek even te twijfelen of Grealish niet buitenspel had gestaan, maar kon na bevestiging van de arbiter écht feest vieren: 0-2.

Van een beslissing was allerminst sprake. Barcola ontdeed zich met een schitterende beweging van zijn directe tegenstander, sprintte iedereen eruit én leverde een slimme pass op Ousmane Dembélé, die simpel binnenschoof: 1-2. Het feest werd nog groter. Doué schoot keihard tegen de lat, en de rebound werd via de binnenkant van de paal binnengeschoten door Barcola: 2-2.

PSG beet zich vast in Man City, dat ontsnapte toen Dembélé zijn schot via de onderkant van de lat uit de doelmond zag stuiteren. Man City kon geen tegenstand meer bieden en capituleerde een klein kwartier voor tijd alsnog. João Neves zag werkelijk niemand bij hem in de buurt staan en kon daardoor vrij inkoppen bij de tweede paal: 3-2. Diep in blessuretijd maakte invaller Ramos er ook nog 4-2 van. De spits schoot heerlijk raak langs Éderson.