Paris Saint-Germain boekt overtuigende en broodnodige zege op kansloos Red Bull Salzburg

Paris Saint-Germain heeft dinsdag een cruciale zege behaald in de Champions League. De ploeg van trainer Luis Enrique bleek te sterk voor het Red Bull Salzburg van Pepijn Lijnders: 0-3. Gonçalo Ramos opende de score voor rust, terwijl Nuno Mendes en Desiré Doué in de tweede helft tot scoren kwam. PSG komt in punten (7) gelijk met Feyenoord en doet zodoende volop mee in de strijd om een plek bij de eerste 24. Salzburg staat er met drie punten beroerd voor.

Lijnders moest het bij Salzburg stellen zonder twee van zijn absolute sterkhouders: Karim Konaté en Maurits Kjaergaard. Petar Ratkov nam de honneurs van Konaté waar in de spits. Bij PSG ontbrak smaakmaker Ousmane Dembélé wegens een schorsing. Lee Kang-in kwam daardoor op de rechtsbuitenpositie terecht. De Zuid-Koreaan vormde de voorhoede met Bradley Barcola en spits Ramos.

PSG begon goed aan de wedstrijd. Achraf Hakimi loste een verwoestend schot, waar Salzburg-goalie Alexander Schlager alle moeite mee had. De rebound belandde voor Ramos, wiens kopbal eveneens een prooi was voor Schlager. De doelman was weer een ogenblik later kansloos op een schot van Lee, die de pech had dat de bal net langs de voor hem verkeerde kant van de paal belandde.

PSG bleef aandringen en na goed terugleggen kreeg Ramos de volgende Franse mogelijkheid. Tot ongeloof van vrijwel heel Salzburg en omstreken stuitte de Portugees op ongeveer een meter van het Oostenrijkse doel op Schlager, die zienderogen groeide in de wedstrijd. Uit een identieke aanval was het alsnog raak voor de zeer dominante Parijzenaren. Barcola gaf voor op Hakimi, die Ramos andermaal een niet te missen kans bood. Ditmaal was het wel raak: 0-1.

Het krachtsverschil was enorm en PSG had ook op 0-2 kunnen komen toen Barcola in totale vrijheid werd bereikt in de zestien. De creatieveling probeerde het met een chipballetje, die de baard van de paal afschoor.

Twintig minuten voor tijd gooide PSG het duel definitief in het slot. Desiré Doué legde panklaar terug op Mendes, wiens uithaal keihard achter de kansloze Schlager in de bovenhoek belandde: 0-2.

PSG wilde het zekere voor het onzekere nemen en maakte vlak voor tijd ook nog een derde treffer. Na een andermaal vlotte Franse aanval legde Hakimi af op Doué, die hard en hoog raakschoot: 0-3.