Paris Saint-Germain blijft foutloos in Ligue 1 na simpele zege op Toulouse

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de Franse competitie. Het elftal van Luis Enrique bleek met 3-0 te sterk voor Toulouse en zo blijven les Parisiens soeverein aan kop van de Ligue 1 staan. Na twaalf duels verzamelden de hoofdstedelingen 32 punten.

Bijzonderheden:

De eerste Parijse goal was van grote klasse. João Neves, het Portugese supertalent, volleerde een voorzet technisch ontzettend knap binnen door de bal hard en laag naar de hoek te vuren: 1-0.

Pas laat in de tweede helft konden de thuisfans in het Parc des Princes weer juichen. Met nog een minuut of vijf aan reguliere speeltijd op de klok, profiteerde Lucas Beraldo van matig wegkoppen van de Toulouse-defensie. Vogelvrij volleerde hij de bal met een stuit tegen de touwen: 0-2.

In blessuretijd deed invaller Vitinha er een schepje bovenop. De (andere) Portugese middenvelder kapte zijn man op fraaie wijze uit en schoot de bal achter doelman Guillaume Restes: 3-0.

Paris Saint-Germain - Toulouse 3-0

35' 1-0 João Neves (assist: Achraf Hakimi)

84' 2-0 Lucas Beraldo

90+1' Vitinha (assist: Randal Kolo Muani)