‘Paris Saint-Germain biedt ideale opvolger van naar Real Madrid vertrokken Kylian Mbappé contract aan’

Julián Álvarez heeft een contractvoorstel ontvangen van Paris Saint-Germain. Dit weet het Franse medium Foot Mercato zaterdag te melden. Daarnaast praat PSG momenteel met Manchester City om uit te vinden of de komst van de Argentijnse aanvaller haalbaar is deze transferperiode.

Volgens Foot Mercato vraagt Manchester City tussen de 70 en 80 miljoen euro voor Álvarez, die bij de kampioen van Engeland nog vier seizoenen vastligt. Transfermarktexpert Fabrizio Romano wist begin juni al te melden dat Álvarez in de gaten werd gehouden door de technische leiding van PSG.

Trainer Luis Enrique heeft naar verluidt groen licht gegeven voor de komst van Álvarez naar het Parc des Princes. Het is nu afwachten of de 24-jarige aanvaller, die onlangs de Copa América veroverde met Argentinië, een transfer naar PSG ziet zitten.

Álvarez heeft met Erling Braut Haaland een bijna niet te kloppen concurrent bij Manchester City, dat de Argentijn wel wil behouden en binnenkort om de tafel gaat met zijn entourage om over de toekomst te praten.

Naast PSG zijn in de afgelopen weken ook Atlético Madrid en enkele niet nader genoemde Engelse clubs in verband gebracht met la Araña, zoals de bijnaam van Álvarez luidt. PSG lijkt momenteel echter het meest concreet te zijn.

Álvarez, die in de spits, op 10 en als rechteraanvaller uit de voeten kan, heeft bewezen een zeer waardevolle speler voor manager Pep Guardiola te zijn. De multifunctionele aanvaller, die vooral achter Haaland speelt, was afgelopen seizoen goed voor elf treffers en negen assists in de Premier League. In 31 van de 38 competitiewedstrijden begon hij in de basis.

Álvarez kwam in de zomer van 2022 naar Manchester City, dat ruim twintig miljoen euro betaalde om hem los te weken bij River Plate. Sinds zijn komst naar de regerend landskampioen van Engeland wist hij 36 keer te scoren en 18 assists af te leveren in 103 duels voor de club.

Kylian Mbappé

PSG is naarstig op zoek naar een opvolger van Kylian Mbappé. De Franse aanvaller was jarenlang de grote ster in Parijs, maar koos na een verblijf van zeven seizoenen onlangs voor een nieuw avontuur bij Real Madrid, zijn droomclub.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!