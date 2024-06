‘Paris Saint-Germain akkoord met opvolger van Kylian Mbappé’

Paris Saint-Germain en Kvicha Kvaratshkhelia hebben een persoonlijk akoord bereikt, zo meldt het Franse L'Équipe. De 23-jarige vleugelflitser moet de nieuwe ster worden in Parijs nu Kylian Mbappé vertrekt. PSG en Napoli liggen echter nog ver uit elkaar wat betreft de transfersom voor Kvaratshkhelia.

De Parijzenaren zijn bereid 60 miljoen euro neer te tellen voor Kvaradona, terwijl Napoli minstens 100 miljoen euro verlangt. De Italianen doen Kvaratshkhelia deze zomer het liefst helemaal niet van de hand en proberen hem te overtuigen van een langer verblijf in Napels.

La Gazzetta dello Sport schrijft namelijk dat Napoli het niet ziet zitten om twee sterspelers te verliezen in één transferperiode. Victor Osimhen, met zijn contract tot medio 2026, lijkt het meest rijp voor een megatransfer. Kvaratshkhelia ligt een jaar langer vast dan de Nigeriaanse goaltjesdief.

Tuttomercatoweb schetste eerder al dat Antonio Conte ook iets te zeggen zal hebben over de toekomst van Kvaratskhelia. De oefenmeester is heel dicht bij een akkoord met Napoli om vanaf volgend seizoen met de scepter te gaan zwaaien en als hij Kvaratskhelia per se wil behouden, dan zal president Aurelio De Laurentiis hem sowieso niet laten vertrekken.

Kvaratskhelia speelt sinds de zomer van 2022 voor Napoli, dat destijds ruim 13 miljoen euro overmaakte aan het Georgische Dinamo Batumi. De rechtspoot werd in zijn eerste seizoen in Napolitaanse dienst direct landskampioen. Dat was de eerste titel sinds 1990. Na dat seizoen werd Kvaratskhelia uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Italië.

PSG hoopt het gat wat Mbappé achter gaat laten op te vullen met een sterspeler. De Fransman verlaat les Parisiens transfervrij voor Real Madrid, nadat de Koninklijke in 2022 ook al op zijn komst hadden ingezet. De Madrilenen moeten de transfer van Mbappé nog wel officieel bevestigen.

